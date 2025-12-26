Поиск здесь...
Более 190 троллейбусов ежедневно выходят на линии Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Кадры подыскивают не только на территории региона

В Новосибирске на маршруты ежедневно выходит порядка 196 троллейбусов из более чем 230 единиц, имеющихся в парке. Сокращение выпуска на линию связано с нехваткой водителей, возникшей после увольнения части персонала и в период сезонной заболеваемости. Об этом «Новосибирским новостям» рассказал начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко.

Он добавил, что для быстрого восполнения штата департамент транспорта развернул масштабную кампанию по поиску водителей. Специалисты объезжают центры занятости в районах Новосибирской области, а также взаимодействуют с профильным министерством. По его словам, в штат уже приняты 30 новых сотрудников, 19 из которых уже работают на линии, а 11 проходят обязательную стажировку.

—Дополнительно у нас ещё есть водители, которые приняты из других городов Российской Федерации, — добавил Павел Ивахненко.

Чтобы сделать вакансии более привлекательными, город предлагает новым водителям троллейбусов комплекс мер поддержки:

  • Единовременная выплата в 50 тысяч рублей при трудоустройстве;
  • Годовая выплата в 100 тысяч рублей после отработки на предприятии;
  • Компенсация за аренду жилья до 20 тысяч рублей в месяц для иногородних специалистов.

Кроме того, в ближайшее время водители электротранспорта получат право на служебное жилье.

—Ожидаем, что в ближайшее время это постановление будет подписано и у нас появится возможность предоставлять служебное жильё иногородним водителям трамваев и троллейбусов, — пояснил Павел Ивахненко.

Напомним, с 18 декабря МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») обязали уволить водителей, которые являются трудовыми мигрантами, в рамках исполнения постановления губернатора области. Судя по информации, озвученной на комиссии в горсовете Новосибирска, по патентам на троллейбусах на тот момент работал 91 водитель.

По состоянию на 27 ноября в штате МКП «Горэлектротранспорт» работали 467 водителей троллейбуса. Вакантных ставок было около 30%. Инвентарный парк троллейбусов составляет 305 единиц.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подорожает проездной для льготников

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : общественный транспорт

