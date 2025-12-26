Замглавы Минстроя России отреагировал на идею штрафовать за елки в подъездах

Заместитель главы Минстроя Алексей Ересько ответил на вопрос депутата Государственной Думы Михаила Делягина. Он заявил, что установка новогодних ёлок и праздничных украшений в подъездах многоквартирных домов не считается порчей жилых помещений.

Ранее депутат выступил с инициативой ввести мораторий на штрафы за нарушение правил пожарной безопасности при украшении подъездов ёлками и гирляндами в новогодние праздники.

— Установка новогодней ёлки и других праздничных украшений в подъезде многоквартирного дома не относится к порче либо использованию жилых помещений, самовольной перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирном доме, — передаёт слова замминистра «РИА Новости».

Также он напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, по закону, владельцы квартир в многоквартирном доме имеют общую долевую собственность на общее имущество. Управление этим имуществом требует согласия всех собственников, а главным органом управления домом является общее собрание жильцов.

— Таким образом, решение о пользовании общим имуществом принимается в соответствии с решением общего собрания собственников в многоквартирном доме, — написал Ересько, добавив, что идея о новом правовом регулировании не была подкреплена статистическими данными, — подчеркнул Ересько.

Напомним, о штрафах за украшение новогодними электрическими гирляндами внешней стороны окон, фасадов и внутри подъездов многоквартирных домов предупреждал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

