Бизнес

Авиакомпания, базирующаяся в Новосибирске, закупит 100 российских самолетов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Поставки должны стартовать с 2029 года

ОАК, S7 Group и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214. Речь, в том числе, идет о воздушных судах с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под нужды авиакомпании S7 Airlines.

Документ развивает договоренности 2024 года, пояснили в пресс-службе ОАК. Саму сделку планируется заключить до конца 2026 года. В документе будут прописаны сроки и объемы поставок. Начало поставок серийных самолетов должно стартовать с 2029 года.

После доработки эксплуатационной документации и компоновки салона Ту-214 будет вмещать до 213 пассажиров.

Полный цикл эксплуатации самолетов будет обеспечиваться инжиниринговым центром S7 Technics, а подготовка экипажей и наземного персонала будет проводиться в учебном центре компании.

Напомним, в декабре 2025 года в Новосибирском аэропорту Толмачево началось строительство нового ангарного комплекса для технического обслуживания и ремонта самолетов Airbus A321. Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности по техническому обслуживанию воздушных судов в 1,5 раза. Площадь комплекса составит около 9 тысяч кв метров, объем инвестиций — 2 млрд рублей. Он будет включать в себя две зоны: одноэтажный ангар на два самолетных места и двухэтажный административно-технический блок с производственными, служебными и административными помещениями.

Кроме того, в планах компании строительство на территории аэропорта авиационного учебного центра для подготовки пилотов и бортпроводников. Он будет включать площадки для теоретической и практической подготовки кадров с возможностью тренировок на воде и суше, аварийно-спасательных отработок. Проект также подразумевает строительство кампуса на 300 мест. Его стоимость оценивается в 2-3 млрд руб.

По данным пресс-службы компании, за 2025 год S7 перевезла 12,8 миллионов человек и выполнила 100 тысяч рейсов по России и за рубеж, в среднем осуществляя более 270 перелетов в день. Почти 7 млн пассажиров «прошли» через аэропорт Толмачево. По данным сайта компании, сегодня в авиапарк перевозчика входят Embraer 170 (78 мест), Airbus A319 (144), Airbus A320neo (164), Airbus A320 (164), Airbus A321 (203\204), Airbus A321neo (203), Airbus A321nx (211), Boeing 737-800 (176).

В 2025 году из Толмачево по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутами и 32 международным. 73 из них осуществлял базовый перевозчик — компания S7. В 2026 году перевозчик планирует открыть из Новосибирска два новых внутренних маршрута: в Когалым и Чебоксары, а также два международных: в Шанхай и Сиань.

Ранее редакция сообщала о том, что обновленный самолет Tango, которые планирует производить S7 Group, поднялся в воздух над Новосибирском. 

Фото предоставлено пресс-службой ОАК.

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

