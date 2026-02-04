Вместо звонков на школьных переменах в Новосибирске зазвучат патриотические песни

В феврале российские школы присоединятся к масштабной культурно-патриотической акции. В рамках всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» стандартные сигналы на переменах заменят тематические музыкальные композиции, сообщили в Министерстве просвещения РФ.

В ведомстве рассказали, что программа месяца посвящена нескольким памятным датам. Главный акцент сделан на предстоящем Дне защитника Отечества. Кроме того, музыкальные подборки приурочены ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля) и Дню российской науки (8 февраля).

По замыслу организаторов, «такая связь призвана подчеркнуть неразрывность ценности интеллектуального поиска и героического служения Родине». Ученики услышат как признанные советские хиты, так и современные патриотические песни, среди которых «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк», «Экипаж — одна семья» и «Я голосую за жизнь».

Проект реализуется Центром всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке Минпросвещения России. Отмечается, что в январе, например, школьные звонки заменили мелодиями, посвященными русской зиме. Целью инициативы является не только создание особой атмосферы, но и напоминание молодому поколению о значимости исторического наследия и подвига предков.

Стоит отметить, что практика замены звонков в Новосибирске не является абсолютно новой. Ещё в 2024 году мэрия города сообщала, что в ряде школ вместо привычных сигналов стали использовать отрывки из популярных и классических музыкальных произведений.

Однако, как выяснилось, федеральная акция с патриотическими песнями пока не очень активно внедряется в городе. Ученики нескольких школ Новосибирска, опрошенные редакцией, отметили, что в их учебных заведениях о подобной инициативе не известно, и на переменах по-прежнему звучат обычные звонки. В тех же школах, где музыкальные фрагменты используются, подборка, по словам учащихся, не меняется и не привязана к тематике месяца.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским школьникам утвердили дату весенних каникул в 2026 году.