Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество Экономика

Кофе и шоколад стали лидерами подорожания по итогам года в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

В 2025 году в регионе сильнее всего выросли цены на импортные товары

Infopro54 проанализировал данные Новосибирскстата об изменении потребительских цен в прошедшем году и составил список продуктов, которые подорожали сильнее всего. В Новосибирской области лидерами продуктовой инфляции стали кофе, шоколад, кальмары и говядина.

Зерновой кофе за год подорожал на 36,7%. Для регионального рынка это абсолютный рекорд. Растворимый кофе стал дороже на 22,5%. У кофейной инфляции есть несколько причин. Ключевым фактором называют неурожай в Бразилии и Вьетнаме. Участники российского рынка также указывают на логистические издержки.

На втором месте в списке самых подорожавших продуктов шоколад. В 2025 году в новосибирской рознице он вырос в цене на 22,6%. Согласно данным официальной статистики, к концу года средняя цена шоколада в Новосибирске составила 1546 рублей за один килограмм. По наблюдениям потребителей и кондитеров, фактические цены значительно выше.

— Цены на масло какао и какао-порошок — основное сырье для производства шоколада — растут постоянно. На мировых рынках рост существенный. В России какао-бобы не выращиваются, и все шоколатье, производители кондитерских изделий зависят от импорта. Заместить его нечем. Из-за подорожания сырья кондитерам поставщики активно предлагают дешевые аналоги — не какао, а совсем другое сырье. Но на такую имитацию не все согласны, разница во вкусе и качестве очевидна. Те, для кого важно качество, рецептуру не меняют, но неизбежно увеличивают цены для конечного потребителя, — сообщила Infopro54 основатель кондитерской студии «Всё в шоколаде» Надежда Усова.

Третье место в списке лидеров подорожания занимают головоногие моллюски — кальмары подорожали на 19,6%. Эксперты объясняют это также ростом цен на мировом рынке, вызванным сокращением вылова в прибрежных водах Перу и Индийском океане.

Замыкает список говядина. Этот вид мяса в Новосибирской области за год подорожал на 14,25%. По официальным данным, в начале 2025 года средняя цена одного килограмма говяжьей вырезки составляла 820 рублей, к декабрю она выросла до 936 рублей. Найти мясо по такой цене достаточно сложно — в магазинах и на рынках бескостная говядина стоит более 1000 рублей.

— На рынках говядина преимущественно с Алтая, в магазинах стало больше импорта — так называемого блочного мяса. В переработке, например, в производстве колбас, тоже увеличивается доля импортной говядины. Ее поставки позволяют несколько сдержать рост цен: своей говядины нам давно не хватает, в 2025 году мяса местного производства стало еще меньше, — рассказала Infopro54 индивидуальный предприниматель Ольга Чикан.

Напомним, в Новосибирской области на протяжении последних нескольких лет идет сокращение поголовья КРС как в молочном, так и в мясном животноводстве.

Ранее редакция сообщала, что главным аргументом в пользу снижения ключевой ставки в декабре 2025 года стало замедление инфляции.

 

Фотографии Infopro54

Актуальный разговор

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Новогоднее обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество Экономика

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : рост цен на продукты питания подорожание шоколада подорожание кофе инфляция говядина

361
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирской области продлен срок работы Левобережной свалки
Следующая статья
Новосибирский зоопарк объявил о росте цен на билеты из-за инфляции

Новосибирский зоопарк объявил о росте цен на билеты из-за инфляции

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 января 2026 года в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило повысилась стоимость входных билетов. Информацию об этом зоологический парк опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях. Входной взрослый билет теперь стоит 700 рублей, льготный билет — 350 рублей. Для детей в возрасте до 7 лет посещение остаётся бесплатным.

Решение о пересмотре цен зоопарк объяснил ростом цен на корма для животных и общими инфляционными процессами.

Читать полностью

В Новосибирской области продлен срок работы Левобережной свалки

Автор: Мария Гарифуллина

Правительство Новосибирской области приняло решение о продлении срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Левобережный». Новые сроки указаны в постановлении от 19 декабря 2025 года, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Левобережная свалка должна была закрыться для приема мусора в начале 2026 года. Власти еще несколько месяцев назад называли эти сроки актуальными и напоминали, что указанный полигон исчерпал допустимый объем размещения ТКО. Потоки должны были перенаправить на Гусинобродскую свалку. Но, как показывает новый документ, решение было пересмотрено. Теперь в графе «срок планируемого вывода объекта из эксплуатации» в отношении полигона «Левобережный» указан 2028 год.

Читать полностью

В Новосибирске ученые создали многофокусный VR-шлем для подготовки космонавтов

Автор: Мария Гарифуллина

Российские ученые разработали новый шлем виртуальной реальности с многофокусной системой, способный обеспечить более глубокое погружение и предназначенный, в частности, для тренировок в условиях, имитирующих открытый космос. По словам заместителя директора Института автоматики и электрометрии СО РАН, декана факультета информационных технологий НГУ Михаила Лаврентьева, устройство в перспективе может использоваться для подготовки космонавтов и подводников, а также для дистанционного управления оборудованием на Луне.

Разработка создана специалистами ИАиЭ СО РАН совместно с компанией «Софтлаб-нск» и Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН. Как пояснил Лаврентьев, ключевая задача прибора — решить проблему рассогласования естественных механизмов восприятия глубины, которые возникают при использовании обычных VR-шлемов. Человеческий мозг определяет расстояние до объекта, используя бинокулярное зрение и аккомодацию хрусталика. В стандартных гарнитурах эти два механизма вступают в конфликт, что через 20-30 минут часто вызывает головную боль, головокружение и искаженное восприятие пространства.

Читать полностью

В первую декаду января в Новосибирске будут снегопады и умеренные морозы

Автор: Мария Гарифуллина

Синоптики обещают новосибирцам первую декаду января со снегопадами и относительно мягкой для сибирской зимы погодой. Прогноз для Новосибирска на первые дни нового 2026 года, по данным метеорологов, будет отличаться от температуры новогодней ночи, когда столбики уличных термометров не опускались ниже нулевой отметки.

В первые 10 дней января в Новосибирске ожидаются умеренные морозы. Согласно прогнозу, размещенному на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС, средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. Преобладающая температура в первой декаде января прогнозируется в интервале от -5 до -10 градусов днем и от -11 до -16 градусов ночью. При этом в самом начале десятидневки — в ночь на 1 января — температура воздуха, по разным оценкам, может составить около -10 градусов или быть значительно теплее, приближаясь к нулевой отметке. Днем 1 января ожидается от -1 до -3 градусов.

Читать полностью

Новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Автор: Мария Гарифуллина

Начались длинные новогодние каникулы. Их практическим обязательным атрибутом является просмотр определенного набора фильмов. Телеканалы в первые дни января показывают стандартный, и многими россиянами любимый набор, включающий «Иронию судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию» и еще целый ряд советских фильмов. Это новогоднее кино собирает у экранов людей, родившихся в СССР. А вот люди молодые — те, кого называют зумеры, — к советской новогодней киноклассике равнодушны.

Поколение Z, или зумеры, — это люди, родившиеся в период примерно с середины 1990-х до начала 2010-х. Infopro54 провел небольшой опрос среди зумеров на тему новогодних фильмов и выяснил два принципиальных момента. Во-первых, никто из них телевизор не смотрит — им кино показывает интернет, онлайн-кинотеатры. Во-вторых, у каждого из них свой список новогодних фильмов и сериалов. Так, среди опрошенных молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет совпадений оказалось немного, и стройный «зумерский» новогодний список составить сложно. В числе названных фильмов чаще всего встречается серия фильмов о Гарри Поттере, иногда упоминаются фильмы «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», сериал «Игра престолов», «Ёлки». Многие зумеры также говорили, что на новогодних каникулах обязательно пересматривают любимое аниме (японские мультфильмы), при этом в названиях совпадений практически не было.

Читать полностью

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых красиво украшенных к Новому году городов

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирск занял пятое место в рейтинге самых красиво украшенных к Новому году российских городов-миллионников. Результаты были получены по итогам всероссийского опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие девять тысяч человек.

В ходе исследования жители Новосибирска оценили праздничное убранство общественных пространств города в среднем на 3.65 балла из 5 возможных. По этому показателю Новосибирск уступил Москве (4.35 балла), Краснодару (4.06 балла), Казани (3.89 балла) и Санкт-Петербургу (3.88 балла). После Новосибирска идут Красноярск и Челябинск.

Читать полностью
Актуальный разговор

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Новогоднее обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Новосибирский зоопарк объявил о росте цен на билеты из-за инфляции

Бизнес Общество Экономика

Кофе и шоколад стали лидерами подорожания по итогам года в Новосибирске

Власть Общество

В Новосибирской области продлен срок работы Левобережной свалки

Общество Технологии

В Новосибирске ученые создали многофокусный VR-шлем для подготовки космонавтов

Общество

В первую декаду января в Новосибирске будут снегопады и умеренные морозы

Культура Общество

Новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Общество

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых красиво украшенных к Новому году городов

Власть Общество Спорт Финансы

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Общество

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Власть Общество

Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Бизнес Общество

На ёлочных базарах Новосибирска не проданными останутся до 30% ёлок

Общество

Новосибирцы определились с новогодним бюджетом

Актуальный разговор Власть Общество

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Общество

Иеромонах Феодорит назвал нежелательные для россиян елочные игрушки

Город Общество

Новосибирцам предлагают встретить Новый год в центре города

Общество

Жители Новосибирска в рыбных магазинах часами стоят в очередях за селёдкой

Общество Туризм

Автомобиль для зимних поездок: эксперты дали совет новосибирцам, какие машины подходят для новогодних путешествий

Бизнес ПроБизнес

Павел Федотов: Контекстной рекламы в соцсетях российскому бизнесу сегодня не хватит для продвижения

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности