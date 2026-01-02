Кофе и шоколад стали лидерами подорожания по итогам года в Новосибирске

Infopro54 проанализировал данные Новосибирскстата об изменении потребительских цен в прошедшем году и составил список продуктов, которые подорожали сильнее всего. В Новосибирской области лидерами продуктовой инфляции стали кофе, шоколад, кальмары и говядина.

Зерновой кофе за год подорожал на 36,7%. Для регионального рынка это абсолютный рекорд. Растворимый кофе стал дороже на 22,5%. У кофейной инфляции есть несколько причин. Ключевым фактором называют неурожай в Бразилии и Вьетнаме. Участники российского рынка также указывают на логистические издержки.

На втором месте в списке самых подорожавших продуктов шоколад. В 2025 году в новосибирской рознице он вырос в цене на 22,6%. Согласно данным официальной статистики, к концу года средняя цена шоколада в Новосибирске составила 1546 рублей за один килограмм. По наблюдениям потребителей и кондитеров, фактические цены значительно выше.

— Цены на масло какао и какао-порошок — основное сырье для производства шоколада — растут постоянно. На мировых рынках рост существенный. В России какао-бобы не выращиваются, и все шоколатье, производители кондитерских изделий зависят от импорта. Заместить его нечем. Из-за подорожания сырья кондитерам поставщики активно предлагают дешевые аналоги — не какао, а совсем другое сырье. Но на такую имитацию не все согласны, разница во вкусе и качестве очевидна. Те, для кого важно качество, рецептуру не меняют, но неизбежно увеличивают цены для конечного потребителя, — сообщила Infopro54 основатель кондитерской студии «Всё в шоколаде» Надежда Усова.

Третье место в списке лидеров подорожания занимают головоногие моллюски — кальмары подорожали на 19,6%. Эксперты объясняют это также ростом цен на мировом рынке, вызванным сокращением вылова в прибрежных водах Перу и Индийском океане.

Замыкает список говядина. Этот вид мяса в Новосибирской области за год подорожал на 14,25%. По официальным данным, в начале 2025 года средняя цена одного килограмма говяжьей вырезки составляла 820 рублей, к декабрю она выросла до 936 рублей. Найти мясо по такой цене достаточно сложно — в магазинах и на рынках бескостная говядина стоит более 1000 рублей.

— На рынках говядина преимущественно с Алтая, в магазинах стало больше импорта — так называемого блочного мяса. В переработке, например, в производстве колбас, тоже увеличивается доля импортной говядины. Ее поставки позволяют несколько сдержать рост цен: своей говядины нам давно не хватает, в 2025 году мяса местного производства стало еще меньше, — рассказала Infopro54 индивидуальный предприниматель Ольга Чикан.

Напомним, в Новосибирской области на протяжении последних нескольких лет идет сокращение поголовья КРС как в молочном, так и в мясном животноводстве.

Ранее редакция сообщала, что главным аргументом в пользу снижения ключевой ставки в декабре 2025 года стало замедление инфляции.