В Новосибирске дорожные службы в феврале начали ямочный ремонт

В Новосибирске 14 февраля на Октябрьском мосту рабочие выполняли ямочный ремонт. Журналист Infopro54 сфотографировал происходящее на камеру мобильного телефона.

Обычно латать дыры на новосибирских дорогах начинают в апреле, когда снега на проезжей части уже нет и температура воздуха выше ноля. Дорожники ранее объясняли, что существуют технологии, позволяющие проводить ямочный ремонт при минусовых температурах. Но все-таки февральский ремонт дорог в Новосибирске — скорее исключение, чем правило.

11 февраля в Новосибирске была кратковременная оттепель, которая существенно осложнила дорожную обстановку. На улицах города одновременно были глубокие лужи, снежная «каша» и ледяная колея — локализация проблемы зависела от рельефа и того, как часто и насколько качественно убирают снег на том или ином участке. Вместе со снегом и водой на некоторых магистралях частично смыло асфальт. Автомобилисты говорят о ямах на Октябрьском и Димитровском мостах.

В конце октября 2025 года редакция рассказывала, сколько денег нужно на завершение ремонта Октябрьского моста.