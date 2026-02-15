В Бердске выросли тарифы на содержание жилья

Администрация Бердска приняла решение о повышении рекомендуемого тарифа на содержание жилья в многоквартирных домах. В постановлении отмечается, что после индексации тариф составит 29,77 руб./кв.м (в 2025 году — 25,84 руб./кв.м), в домах с лифтом и мусоропроводом — 36,95 руб./кв.м (32,07 руб./кв.м).

— Муниципальный тариф актуален для собственников, которые на общем собрании не принял решение об установлении платы за содержание помещения, а также для граждан, которые проживают в муниципальном неприватизированном жилье по договорам социального найма, — цитирует документ Бердск. Онлайн.

По данным мэрии Новосибирска, размера платы за содержание жилых помещений по договорам найма жилого помещения в общежитии и договорам найма жилого помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда с 1 января 2026 года варьируется от 33,15 до 51,85 рублей за квадрат. Дороже всего придется платить за проживание в благоустроенных домах с лифтом, мусоропроводом и противопожарной автоматикой.

В домах, управляемых ТСЖ, УК, плата за содержание определяется собранием жильцов. Например, в одном из домов Кировского района с заваренным мусоропроводом это 29,85 рублей за квадрат.

Напомним, в 2026 году в регионе планируют пересмотреть нормативы на утилизацию отходов для юрлиц и физлиц. Ориентировочно их повысят на 20-30%, что приведет к росту платежей за вывоз мусора.

Также в 2026 году в региона в два раза повысили плату за воду без счетчиков.

При этом в 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку.

Ранее редакция сообщала о том, что требования к неплательщикам за услуги ЖКХ ужесточились в Новосибирске. Ресурсосберегающие компании обращаются с исками в суды при первой возможности.