В Новосибирске эксперты прогнозируют замену оливкового масла на рапсовое

Новосибирская область уверенно закрепляется в статусе одного из лидеров российского производства рапса, что в перспективе ближайших лет может заметно изменить ассортимент продуктовых полок местных магазинов. Участники рынка всё чаще говорят о рапсовом масле как о доступной и качественной альтернативе оливковому маслу.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в 2025 году аграрии региона собрали рекордный урожай технических и масличных культур — 816 тысяч тонн в весе после доработки. Посевные площади под рапсом и другими масличными превысили 500 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом для области. Достигнутые показатели позволили региону выйти в число лидеров по валовому сбору рапса. Эти данные были озвучены на XXХI Зерновом круглом столе, который состоялся в Новосибирске.

— Новосибирская область уже в тройку входит не по Сибирскому федеральному округу, а в тройку по валовым сборам рапса в целом по нашей стране. Насыщение севооборота составляет менее десяти процентов, в отличие от других субъектов Сибирского федерального округа, где этот показатель уже приближается к агрономически обоснованному пределу в двадцать — двадцать пять процентов. Поэтому потенциал для расширения посевных площадей у региона есть, и он существенный. Основной сдерживающий фактор — количество перерабатывающих мощностей и сушильного оборудования в хозяйствах. Если перерабатывающие мощности будут расти, для сельхозтоваропроизводителей будет складываться выгодная ситуация, исключающая дополнительные издержки на транспортировку сырья в другие регионы, — сообщил Infopro54 генеральный директор Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС» Сергей Тучин.

На устранение этого узкого места направлены несколько инвестиционных проектов, реализуемых в Новосибирской области. ООО «Маслов» в Искитимском районе строит производственный комплекс по переработке семян льна и масла. Мощность — 450 тысяч тонн сырья в год, объем инвестиций — 6,4 миллиарда рублей. В Татарске ООО «Русское масло» ведет строительство второй очереди комплекса переработки рапса с получением рапсового масла и рапсового жмыха. Мощность — 12 тысяч тонн семян рапса в год, объем инвестиций — 250 миллионов рублей в год. ООО «Альянс» строит в Куйбышевском районе производственный комплекс по переработке масличных культур за 350 миллионов рублей.

— В настоящий момент в завершающей стадии находится инновационный проект в Куйбышевском районе. Это предприятие способно перерабатывать более двухсот тонн в сутки. По информации инвестора, уже в течение текущего года будет запущен и начнёт принимать сырьё. Помимо этого, в области реализуются и другие проекты в сфере переработки масличных. Их запуск позволит нам существенно нарастить объёмы переработки внутри региона. Эта работа идет планомерно, — говорит министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

Сейчас большая часть произведённого в стране рапса отправляется на внешние рынки, в первую очередь в Китай. Однако производители и переработчики считают, что есть возможности для переориентации части объёмов на внутренний рынок.

— Более 90% рапсового масла у нас идёт на экспорт, в первую очередь в Китай. Но при увеличении объёмов производства нам в любом случае предстоит развивать внутреннее потребление. По степени полезности рапсовое масло не уступает оливковому. Высокоолеиновое рапсовое масло подходит для фритюра, а масло холодного отжима — для салатов и здорового питания. Мы стоим на пороге того, что при дальнейшем росте производства эти ниши необходимо будет активно развивать и формировать культуру потребления рапсового масла внутри страны, — говорит Сергей Тучин.

В настоящее время на российском рынке представлено пищевое рапсовое масло, но объемы продаж не сопоставимы с традиционными подсолнечным и оливковым, которое из-за уровня цен стало элитарным продуктом. Специалисты считают, что с запуском новых перерабатывающих заводов в регионе и постепенным формированием культуры потребления у новосибирского рапса есть все шансы превратиться из экспортного сырья в полноценный региональный бренд.

Ранее редакция рассказывала, что запуск завода «Маслов» под Новосибирском ожидается во второй половине 2026 года.