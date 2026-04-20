Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год

Дата:

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год, согласно которой прибыль банка составила 4,7 млрд рублей

банк УралсибАктивы банка за указанный период составили 784,8 млрд рублей, капитал – 115,4 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство «Эксперт РА» – до уровня ruА со стабильным прогнозом.

Erid: F7NfYUJCUneTVwbHbFKU

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

1 197
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске эксперты прогнозируют замену оливкового масла на рапсовое
Следующая статья
Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Как новые кредитные условия повлияют на рынок ИЖС

ВТБ внес коррективы в условия предоставления кредитов для девелоперов, занимающихся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Согласно информации, полученной от финансовой организации, начиная с августа 2024 года, для застройщиков ИЖС, относящихся к категории малого и среднего бизнеса (МСБ), будет действовать программа кредитования, предусматривающая использование эскроу-счетов. Основной целевой аудиторией данной программы являются именно застройщики, причем более половины участников программы, получающих финансирование, представляют собой субъекты малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.

Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ, отметил, что в настоящее время одобрено свыше тысячи проектов для застройщиков ИЖС. На их реализацию выделено более 5 миллиардов рублей. Изменения в программе кредитования позволят более эффективно управлять финансовыми потоками проектов, сократить объем необходимой документации и ускорить получение денежных средств. Это представляет особую ценность для малого бизнеса, чья деятельность связана с поэтапным строительством и требует постоянного и надежного доступа к финансированию.

Читать полностью

Весенние каникулы: «Пушкинская карта» демонстрирует трехкратный рост

Во время весенних каникул ученики и студенты со всей России с энтузиазмом воспользовались программой «Пушкинская карта». Согласно статистике ВТБ, в период с 28 марта по 5 апреля молодые люди приобрели около 700 тысяч билетов на культурные мероприятия, такие как походы в кино, театр и музеи. Общая сумма потраченных средств по этим картам достигла более 350 миллионов рублей.

Наблюдается традиционный рост интереса к программе во время каникул: за этот период было выпущено свыше 120 тысяч новых карт, что в три раза превышает показатель весенних каникул прошлого года. С начала текущего года общее количество оформленных карт среди молодежи по всей стране составило 6,5 миллиона.

Читать полностью

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков за 2025 год – Эксперт РА

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков (9 место) по объему ипотечных выдач и величине ипотечного портфеля по итогам 2025 года, согласно данным аналитического исследования Эксперт РА. По обоим показателям банк улучшил свои позиции по сравнению с рейтингом предыдущего года.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. За 2025 год банк увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,7 раза – до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке. Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 01.01.2025 г.) до 157,3 млрд рублей (на 01.01.2026 г.).

Читать полностью

На рынке продолжается процесс дедолларизации

Согласно данным ВТБ, совокупный объём привлечённых средств на рынке за первые три месяца текущего года вырос свыше чем на 489 миллиардов рублей, достигнув показателя в 66,3 триллиона рублей. Ключевым фактором этого подъёма остаются депозиты и сберегательные счета, номинированные в российской валюте. Общая сумма рублевых пассивов преодолела отметку в 62,9 триллиона рублей, продемонстрировав прирост в 519 миллиардов. Тенденция к снижению доли долларовых накоплений на рынке сохраняется: за отчётный период объём валютных вкладов уменьшился ещё на 31 миллиард рублей.

Эксперты подсчитали, что в марте объём рынка сбережений пополнился на 283 миллиарда рублей, при этом доля рублевых инструментов в этом приросте составила 199 миллиардов.

Читать полностью

Банк Уралсиб в Новосибирске поддержал акцию «Помоги сельскому школьнику»

В рамках акции сотрудники банка собирали книги по экономике, финансам и саморазвитию для сельских школ. Организаторы планируют пополнить библиотеки 100 сельских школ Новосибирской области книгами, которые способствуют развитию экономического мышления у подростков.

«Уралсиб в Новосибирске постоянно участвует в социальных и культурных проектах региона, а также проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности. Передавая книги экономической направленности в библиотеки сельских школ, мы способствуем воспитанию финансово здорового поколения, развиваем у подростков экономическое мышление, закладываем основу для стабильной экономики будущего», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Читать полностью

ПСБ в Новосибирске присоединился к акции «Монетная неделя»

В период проведения акции «Монетная неделя» ПСБ в Новосибирской области дает шанс любому желающему обменять скопившуюся мелочь на рубли Банка России или пополнить свой банковский счет или вклад в ПСБ на сумму, равную номиналу этих монет.

По 18 апреля в отделениях банка можно будет сдать все монеты, отчеканенные после 1997 года. Небольшие загрязнения, следы окисления, незначительные повреждения или царапины не помешают обмену. Главное условие — монеты должны соответствовать требованиям Указания Банка России №1778-У, определяющим допустимое состояние монет для приема. Важно подчеркнуть, что услуга осуществляется абсолютно бесплатно, без каких-либо комиссий и ограничений по объему. Для ускорения процесса сотрудники банка советуют предварительно рассортировать монеты по номиналу.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Ограничения на рыбалку введены в Новосибирской области

Спорт

Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Общество

В Новосибирске эксперты прогнозируют замену оливкового масла на рапсовое

Бизнес Город

Управляющие компании и «Спецавтохозяйство» Новосибирска наказали за мусор

Общество

В Новосибирске включили восстановленную неоновую вывеску «Весна»

Власть Общество

Россиян хотят обязать менять паспорт в 60 лет

Общество Технологии

Самых «теряющихся» питомцев в Новосибирске определила нейросеть

Общество

Девятиклассники Новосибирска рвутся в программисты

Бизнес Власть Медицина

Мэрия Новосибирска готовит участок для медцентра на Титова

Недвижимость Общество

Бум рефинансирования ипотеки ожидают в России в ближайшие 2-3 года

Власть Общество

Эвтаназию безнадзорных животных поддержали иркутские депутаты

Авто Общество

В собственности у одного новосибирца находится 190 машин

Бизнес Власть

Вернуть государству: заросшие сорняками земли начали забирать у собственников в регионах России

Общество Спорт

Михаил Абрамов и Максим Сушко заключили новые контракты с ХК «Сибирь»

Бизнес Общество

«Дискус» продлил разрешения на строительство парковок в новосибирском микрорайоне

Город Общество

Сибирским городам вернули «Весну» и «Радость»: в Новосибирске обсудили судьбу старых неоновых вывесок

Власть Общество

Список опасных растений, за которые будут штрафовать, определяют в Новосибирске

Власть Общество

Права россиян на доступ в интернет предложили закрепить законодательно

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности