Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год

ВТБ внес коррективы в условия предоставления кредитов для девелоперов, занимающихся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Согласно информации, полученной от финансовой организации, начиная с августа 2024 года, для застройщиков ИЖС, относящихся к категории малого и среднего бизнеса (МСБ), будет действовать программа кредитования, предусматривающая использование эскроу-счетов. Основной целевой аудиторией данной программы являются именно застройщики, причем более половины участников программы, получающих финансирование, представляют собой субъекты малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.

Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ, отметил, что в настоящее время одобрено свыше тысячи проектов для застройщиков ИЖС. На их реализацию выделено более 5 миллиардов рублей. Изменения в программе кредитования позволят более эффективно управлять финансовыми потоками проектов, сократить объем необходимой документации и ускорить получение денежных средств. Это представляет особую ценность для малого бизнеса, чья деятельность связана с поэтапным строительством и требует постоянного и надежного доступа к финансированию.