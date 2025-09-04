Рекламодателям

Инвалиды назвали недоступные для них места в Новосибирске

  • 04/09/2025, 16:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске в ближайшие две недели должен заработать лифт, который позволит маломобильным людям добираться к «Сибирь Арене» со стороны улицы Немировича-Данченко. Он был смонтирован практически к запуску ледовой арены, но несколько лет его не могли ввести в эксплуатацию. Об этом случае и других примерах недоступной среды Infopro54 рассказали в общественных организациях инвалидов.

В настоящее время инвалиды-колясочники могут добраться до ледовой арены на автотранспорте. Другого способа нет. Его пришлось добиваться, привлекая прокуратуру и юридические службы общественных организаций.

— Изначально по проектной документации этот лифт был предусмотрен для спуска от улицы Немировича-Данченко до ледовой арены. Пандус там не сделать, не позволяет рельеф. Поэтому запроектировали и даже сделали лифт. Но, как часто у нас бывает, дело до конца не довели, лифт не работал, не был введен в эксплуатацию. 3 сентября у нас была встреча с представителем «Гормоста». Лифт обещают ввести в эксплуатацию 15 сентября. Это можно назвать типичным для города. С одной стороны, нельзя сказать, что ничего не делается. Но часто вот такие досадные эпизоды, — сообщила Infopro54 председатель Центр независимой жизни «Финист» Анна Мурашкина.

По идее и по всем действующим нормативам создание доступной среды в новых объектах должно быть чем-то само собой разумеющимся. Но на деле все происходит иначе. Это касается, в том числе новых жилых домов и ЖК вне зависимости от ценовой категории. Центр независимой жизни «Финист» недавно добивался понижения бордюрного камня у нового дома премиум-класса на Красном проспекте: к объекту нельзя было подъехать на коляске. В этом случае тоже было обращение в прокуратуру.

Пандус возле аптеки

Со старыми домами ситуация тоже часто бывает проблемная, но там основная проблема — отсутствие технической возможности сделать пандус, удобный лифт и т.д. В такой ситуации чаще всего единственным способом может быть переезд инвалида в другой, более подходящий дом. Такое решение для себя выбрала Татьяна Горбанева, учредитель фонда «СМА Сибирь». На инвалидной коляске она уже 40 лет, живет не в очень старом доме, но все-таки решила, что лучше найти вариант, где будет проще. Татьяна ведет активный образ эизни и не готова к тому, чтобы оставаться в стенах квартиры.

— Ипотеку и переезд я задумала именно по этой причине — чтобы было больше возможностей. Новосибирск, к сожалению, для людей в инвалидных колясках остается малодоступным. Я живу на Зыряновской. У нас рядом Михайловская набережная. Но мне из дома туда, если честно, не добраться. Да в ТЦ «Река» сделали подъемник, но, чтобы туда пройти, мне надо проехать по непреодолимым тротуарам в районе Восхода и Речного вокзала. И таких примеров много. Летние кафе – к большинству из них на коляске не подступиться. У многих аптек до сих пор нет нормальных пандусов. Список можно продолжать и дальше, — рассказала учредитель фонда «СМА Сибирь» Татьяна Горбанева.

Подъемная платформа

Для колясочников безбарьерная среда это в первую очередь пандусы и удобные тротуары. Подъемники, которые устанавливают на лестницах, по оценке собеседников редакции, вещь ненадежная и очень часто неработающая.

— Мы выступаем за пандусы. Подъемная платформа, это всегда хуже, чем пандус, по нескольким причинам. Во-первых, они ломаются, во-вторых, зимой они очень часто не работают. Если такая платформа сломалась, она может стоять годами. Если нет такого активного человека, кто бы ей пользовался постоянно, кто бы постоянно куда-то обращался, поднимал эту тему, то ничего путного и не выйдет. У нас многие застройщики, знаете, как делают, они ставят подъемную платформу, а сдают дома, а потом ее либо убирают, либо она стоит как бутафория нерабочая. Мы против подъемных платформ, мы за универсальный дизайн. Универсальный дизайн это когда вход, доступ обеспечен с уровня тротуара. Такой вход удобен для всех, — объясняет Анна Мурашкина.

Инвалиды по зрению, отвечая на вопрос о доступной среде, тоже говорят, что оптимальным решением для них, как и для обычных пешеходов, будут ровные тротуары. Тактильная плитка – вещь полезная, но в условиях Новосибирска часто второстепенная.

— Я передвигаюсь с собакой-проводником. Мне тактильная плитка не особо нужна, меня собака проведет. Но качество тротуаров – это беда. Даже в центре города всегда есть риск запнуться, упасть, потому что они в с ямами, выбоинами. Незрячей девушке тоже ведь хочется надеть иногда туфли на каблуках. Но это очень большой риск. Сейчас тротуарами вроде бы занялись. Хочется, чтобы мэрия не останавливалась и продолжила эту работу. Тогда среда станет для нас действительно более доступной, — рассказала инвалид по зрению Надежда Корнеева.

По официальным данным, в Новосибирской области проживает порядка 200 тысяч человек с инвалидностью.

Ранее редакция рассказывала о том, что детям с гемофилией станет доступно новое дорогостоящее лекарство.

 

Фото Марии Гарифуллиной, Юлии Даниловой / Infopro54

Инвалиды назвали недоступные для них места в Новосибирске
