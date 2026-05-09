В Новосибирске испортилась погода

Во второй половине дня 9 мая в Новосибирске ожидается кратковременный грозовой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. К вечеру прогнозируется понижение температуры +12…+14, сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. В некоторых районах города ливень уже начался.

Днем 10 и ночью 11 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более.

11 мая в Новосибирскую область придет резкое похолодание. Ночью температура ожидается +1…+3 градуса, местами до -5. Днем повышение до +9.

В ночь на 12 мая столбик термометра может опуститься до нуля, местами до -5. Днем дождь, до +8 градусов.

До 12 мая на реке Омь в районе Куйбышева продолжится подъем уровня воды до отметок 690 – 710 см (опасная отметка 710 см), возможно затопление прибрежных районов в Куйбышеве, селах Абрамово и Помельцево.