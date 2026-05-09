Инструкторы-проводники из Новосибирска должны пересдать экзамены

В мае в Новосибирске начнется аттестация, которую должны пройти все гиды-проводники. Об этом сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области

— До 1 октября 2026 года действует переходный период: даже опытные инструкторы обязаны пересдать экзамен по новым правилам до этой даты, — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве напомнили, что с 2024 года в России введена обязательная аттестация для тех, кто водит группы по маршрутам, требующим специальной подготовки. Это сделано для того, чтобы на маршрутах не было случайных людей, а туристы были в безопасности.

— Выбирая «дикого» инструктора без аттестации, турист рискует своей безопасностью и не может быть уверен в качестве услуг. Если вы планируете поход, сплав или восхождение на гору, требуйте у организатора тура наличие записи в федеральном реестре аттестованных инструкторов-проводников, нагрудной идентификационной карточки (действует 5 лет), действующее медзаключение, — предупредили в Минэкономразвития.

Аттестованный инструктор-проводник необходим при походе в горы, сплавах по реке или путешествии по бездорожью. Он официально отвечает за жизнь и здоровье туриста на сложном маршруте. Инструктор должен уметь разрабатывать безопасный маршрут и проверять снаряжение, оказывать первую помощь и действовать в экстремальных ситуациях — при срыве, лавине или переправе через реку, а также ориентироваться на местности без GPS, если техника вышла из строя.

С 2025 года штрафы за оказание услуг сопровождения туристов на маршрутах, требующих спецсопровождения, без привлечения аттестованного инструктора-проводника, проведение экскурсии без аттестации может повлечь за собой штраф до 40 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных и до 150 тысяч для юридических лиц. При повторных нарушениях суммы увеличиваются.

Напомним, в сентябре 2022 года во время тура, организованного новосибирской турфирмой «Экстрим тайм», погибли туристы и сопровождавших их инструктор. Следствие выяснило, что директор фирмы привлек двух гидов, которые не имели достаточных знаний и опыта для восхождения такого уровня сложности. В ноябре 2023 года его приговорили к 4 годам лишения свободы.

24 апреля 2026 года группа из семи человек совершала восхождение на горе Мунку-Сардык в Бурятии. На перевале на альпинистов обрушилась лавина. Выжили трое. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в России набирает спрос на экстремальный туризм. В частности, речь идет о сплавах, походах в горы и болотинге.

