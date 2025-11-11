В Новосибирске из реестра памятников исключат деревянный дом на Коммунистической

В Новосибирске начата процедура официального исключения из реестра памятников истории и культуры деревянного двухэтажного дома на Коммунистической, 34, который считается полностью утраченным. Объявлен тендер на проведение государственной историко-культурной экспертизы, которая должна поставить точку в судьбе этого объекта. Infopro54 рассказывает историю исчезновения памятника.

Дом был построен в 1902 году Леонидом Лапшиным, доверенным лицом купца первой гильдии Евгения Жернакова. Здание представляло собой образец деревянного городского доходного дома начала XX века и было принято под государственную охрану в 1987 году.

История его утраты началась с расселения в 1989 году из-за значительного износа (85%). В 1991 году госорган по охране памятников разрешил его демонтаж для последующей реставрации.

— В апреле 1991 года на основании заключения технической экспертизы от 25.01.1991 г., госорганом охраны памятников было дано разрешение произвести демонтаж деревянного двухэтажного дома с целью реставрации методом полной переборки сруба. Отсутствие охраны на территории объекта привело к утрате подлинных элементов памятника, что зафиксировано актом от 17.03.2003 г. По этой причине не проведена фотофиксация и не составлен акт технического состояния современного вида объекта, — говорится в документах.

В справочниках сохранились фотографии этого дома. По ним можно сделать определенные заключения о том, как он выглядел и в каком был состоянии.

К 2003 году был зафиксирован факт утраты, а на Федеральном научно-методическом совете при Минкультуры РФ уже тогда рассматривался вопрос об исключении дома из реестра в связи с его «полной физической утратой». На сегодняшний день на месте исторического дома возведен жилой многоквартирный дом.

Для юридического оформления исключения объекта культурного наследия требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы. Ее заключение станет основанием для удаления дома с Коммунистической, 34 из Единого государственного реестра объектов культурного наследия. Срок выполнения работ по тендеру установлен до 28 ноября 2025 года.

Таким образом, история одного из новосибирских памятников деревянного зодчества, в ближайшее время официально завершится.

