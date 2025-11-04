Собственность города: в Новосибирске ВООПИК пытается спасти старый дом с резьбой на улице Инской

Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) заявило о необходимости консервации старинного деревянного дома на улице Инской. Эта улица активно застраивается многоэтажками, и от образцов деревянного зодчества уже практически ничего не осталось.

Улица Инская — одна из старейших улиц города. Сюда еще несколько лет назад водили экскурсии — историки подробно рассказывали о каждом доме, и о тех, кто в них жил в начале прошлого века. Краеведами был создан аудиогид по Инской. Архитекторы предлагали сделать в этот месте исторический квартал. В 2019 году был представлен соответствующий проект. Но реализовать его не получилось. Улицу начали активно застраивать, а деревянные дома сносить. К 2025 году на Инской осталось два богато декорированных резьбой дома — №7 и №19. Из неоднократно призывали признать памятникам. Но госинспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области принимала отрицательные решения по соответствующим заявкам. В августе стало известно о сносе дома по адресу Инская, 7. Сейчас общественники пытаются спасти дом №19.

— На этом доме сохранилась совершенно потрясающая резьба. Такой больше нет нигде в городе. Сам дом крепкий, он при должном отношении простоит еще не одну сотню лет. И его, как уже неоднократно специалисты говорили, обязательно нужно сохранить. Мы в очередной раз осмотрели этот объект, увидели, что дверь выломана. Закрыли ее как смогли. ВООПИК планирует собрать активных жителей города и закрыть дом более надежно. Мы натянули вокруг дома сигнальную ленту, повесили объявление о том, что дом является собственностью города. Это действительно так, насколько я знаю. Дом выкупался на определенных условиях у владельцев. Но даже если что-то юридически изменилось, Инская, 19 принадлежит истории города. Объект надо спасать от разрушения и сноса. Дом может быть точкой притяжения в этом квартале, который сейчас строится. Не надо его переносить. Оставить внутри локации, привести в порядок — и все только выиграют в итоге, — рассказал Infopro54 культуролог, член новосибирского отделения ВООПИК Олег Викторович.

То, что историческую застройку на Инской не удалось сохранить как комплекс, историки архитектуры называют следствием серьезной и системной проблемы Новосибирска — пренебрежительного отношения к наследию. Они подчеркивают, что дело не в кризисных временах или отсутствии денег. В других российских городах, не более богатых, чем Новосибирск, есть примеры восстановления исторических деревянных кварталов. Самым известным примером является 130-й квартал в Иркутске: на месте ветхих деревянных домов создан музейно-туристический комплекс. Там были отреставрированы подлинные исторические здания и по старинным чертежам воссозданы утраченные.

