Новосибирец открыл успешный бизнес благодаря соцконтракту

Поддержка индивидуального предпринимательства – популярное направление социального контракта, включенного с 2025 года в программу помощи нацпроекта «Семья». За первые три квартала этого года более двух тысяч жителей региона начали свой бизнес, получив около 700 миллионов рублей.

Дмитрий Радич, начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области, сообщил в ходе пресс-тура 21 октября, что целевая финансовая помощь в рамках нацпроекта «Семья» предназначена для жителей региона с невысокими доходами, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. За девять месяцев 2025 года на эти цели было выделено свыше 1,06 млрд рублей и заключено 6 228 контрактов. Наиболее востребованные направления: создание своего дела, развитие личного хозяйства, трудоустройство, преодоление трудных жизненных обстоятельств. Максимальная сумма финансирования на открытие бизнеса по социальному контракту составляет 350 тысяч рублей.

Новосибирец Матвей Ковалев несколько лет выращивал микрозелень (молодые ростки, используемые в кулинарии) дома для себя. После успешных продаж друзьям и соседям он решил расширить производство. Обратившись за поддержкой, он разработал и защитил бизнес-план, заключил социальный контракт и открыл производство микрозелени. Полученные средства направил на закупку оборудования (стеллажи, системы полива и освещения), субстраты, семена, а также аренду помещения. Сейчас в микролаборатории Матвея выращиваются горох, редис, базилик, рукола, кинза, амарант, подсолнух и даже съедобные цветы. Предприниматель сотрудничает с ресторанами и кафе и планирует расширение бизнеса.

Для оформления социального контракта следует обратиться в центры соцподдержки, МФЦ или подать заявление через портал Госуслуг. Приоритет в получении поддержки отдается многодетным семьям и участникам СВО.