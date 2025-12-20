В Новосибирске изменили расписание электричек на Новый год

На новогодние праздники в Новосибирской области станет проще добраться до города и обратно. Западно-Сибирская железная дорога добавит дополнительные электрички и расширит расписание привычных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Новосибирской области.

Изменения начнут действовать 26 декабря и продлятся до 12 января. Например, с 26-го декабря искитимцы смогут воспользоваться ускоренной электричкой до Новосибирска в 11:38. Расписание поезда со станции Чулымская также будет изменено.

С 31 декабря по 11 января утром будут ходить три электрички по маршруту Новосибирск – Бердск и обратно. Это позволит добраться до города на утренние мероприятия. Кроме того, добавят два дополнительных поезда до станции Инская.

На популярных маршрутах, таких как Новосибирск – Татарская, в отдельные дни будут ходить поезда из 14 вагонов. Это сделает поездки более комфортными и приятными для всех пассажиров.

