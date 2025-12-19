Рекламодателям

СКР возбудил уголовное дело после обращения жительницы Новосибирска к Путину

  • 19/12/2025, 20:15
Автор: Мария Гарифуллина
СКР возбудил уголовное дело после обращения жительницы Новосибирска к Путину
После того, как вдова участника СВО задала вопрос президенту, комментарии оперативно поступили сразу от нескольких инстанций

После публичного обращения вдовы погибшего военнослужащего к президенту России Владимиру Путину следственные органы возбудили уголовное дело о халатности. Причиной стала многомесячная задержка с назначением семье погибшего пенсии по потере кормильца.

Как сообщили в Следственном комитете России, основанием для возбуждения дела стало обращение супруги погибшего военнослужащего во время прямой линии с президентом. Женщина рассказала о длительной невыплате положенных семье выплат. Её муж погиб при выполнении боевых задач в январе 2024 года.

Следствие установило, что вдова ещё в июле 2025 года обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска с заявлениями о назначении пенсии по потере кормильца и ежемесячной компенсации. Однако документы были отправлены в областной военкомат только спустя два месяца, а пенсия была назначена лишь 17 декабря 2025 года — после вмешательства президента в прямом эфире.

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Расследование находится на особом контроле в Главном военном следственном управлении следственного комитета. Ранее после этого обращения региональные власти и Минобороны сообщили, что все выплаты семье наконец назначены, а необходимые удостоверения оформлены.

О том, что жительница Новосибирска рассказала президенту, можно прочитать здесь. Как прокомментировали ее историю в региональном правительстве  — здесь.

 

 

Изображение: скриншот с прямой телетрансляции прямой линии

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : следком выплаты семьям участников СВО


