В Новосибирске количество корпоративных споров за год увеличилось на 14,4%

Арбитражный суд Новосибирской области регистрирует увеличение числа корпоративных споров: в 2025 году поступило 492 соответствующих исковых заявления. Это на 14,4% больше, чем годом ранее.

За прошедший год суд рассмотрел 523 дела, которые относятся к указанной категории конфликтов — рост на 11,7% по сравнению с 2024 годом. Такие данные Арбитражный суд Новосибирской области предоставил в ответ на запрос Infopro54.

К корпоративным спорам, которые рассматриваются арбитражными судами, в частности, относятся: споры о создании, реорганизации и ликвидации компании; споры о принадлежности акций и долей в уставном капитале; споры о возмещении убытков, причиненных компании, которые подаются ее участниками; споры об оспаривании сделок, совершенных компанией; споры, связанные с назначением, деятельностью и ответственностью руководителей и членов совета директоров; споры, вытекающие из корпоративных договоров; споры о созыве общего собрания участников и обжаловании решений органов управления; а также споры, связанные с эмиссией ценных бумаг и деятельностью держателей реестров акционеров. Увеличение числа таких споров юристы связывают с рядом факторов, в том числе с текущей экономической ситуацией.

— Рост корпоративных споров в Арбитражном суде Новосибирской области в 2025 году, на мой взгляд, связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, многие конфликты, возникшие еще в 2022–2024 годах на фоне турбулентности экономики, только сейчас перешли в открытую судебную стадию. Пока бизнес был занят сохранением оборотов и перестройкой процессов, партнеры откладывали выяснение отношений, но накопившиеся противоречия по управлению, прибыли и контролю над активами в итоге стали предметом судебных разбирательств. Во-вторых, бизнес стал хуже переносить модель «устных договоренностей». Пока компания растет, отсутствие корпоративного договора или четких правил часто кажется несущественным. Но при снижении маржинальности и усилении нагрузки начинают возникать вопросы: кто реально контролирует бизнес, как распределяется прибыль, кто принимает решения и что делать при выходе партнера. Именно в этот момент многие партнерства, построенные «на доверии», начинают разрушаться. Кроме того, рост корпоративных споров напрямую связан с увеличением количества банкротств. В 2025 году количество банкротных дел в АС НСО выросло более чем на 17%, и это усилило конфликты между собственниками, инвесторами и директорами. Когда денег становится меньше, возрастает количество претензий по выводу активов, убыткам и недобросовестному управлению, — рассказала Infopro54 управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко.

Эксперт считает, что рост корпоративных споров нельзя рассматривать исключительно как негативную тенденцию. Увеличение числа таких исков является показателем того, что собственники стали активнее защищать свои права, чаще обращаться в суд и понимать ценность заранее выстроенной корпоративной архитектуры и письменных договоренностей между партнерами.

Ранее редакция рассказывала, что число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое.