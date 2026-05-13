В Новосибирской области действует около 100 мер поддержки для бойцов СВО

В Новосибирской области для участников СВО и их семей действует порядка 100 мер поддержки. Региональное правительство совместно с профильными министерствами обеспечивает их реализацию в полном объеме. Часть услуг доступна в электронном виде.

Все эти меры внедрены в полном соответствии с базовым стандартом, который утвержден Президентом России. Перечень охватывает практически все сферы жизни: медицинскую и социальную помощь, реабилитацию, обучение, трудоустройство и организацию досуга. Один из востребованных инструментов — Губернаторский проект по комплексной реабилитации. Участники СВО могут получить сертификат на медпомощь, переквалификацию или оздоровительные мероприятия.

Для удобства жителей многие услуги доступны в отделениях МФЦ. Среди популярных вариантов — ускоренное оформление прав на недвижимость, получение региональных социальных выплат, выпуск социальной транспортной карты и постановка в очередь на бесплатный земельный участок. С сентября 2025 года на портале областных МФЦ появился специальный сервис «Навигатор мер поддержки для участников СВО и их семей». Кроме того, запущена жизненная ситуация «Защитники Отечества», где представлена информация о получении услуг.

В новосибирском филиале государственного фонда «Защитники Отечества» уже третий год работает отдельное окно специалиста МФЦ. Там бойцы и члены их семей могут получить консультацию и оформить документы.