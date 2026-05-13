В Новосибирской области действует около 100 мер поддержки для бойцов СВО

Они охватывают медицину, реабилитацию, обучение и досуг

В Новосибирской области для участников СВО и их семей действует порядка 100 мер поддержки. Региональное правительство совместно с профильными министерствами обеспечивает их реализацию в полном объеме. Часть услуг доступна в электронном виде.

Все эти меры внедрены в полном соответствии с базовым стандартом, который утвержден Президентом России. Перечень охватывает практически все сферы жизни: медицинскую и социальную помощь, реабилитацию, обучение, трудоустройство и организацию досуга. Один из востребованных инструментов — Губернаторский проект по комплексной реабилитации. Участники СВО могут получить сертификат на медпомощь, переквалификацию или оздоровительные мероприятия.

Для удобства жителей многие услуги доступны в отделениях МФЦ. Среди популярных вариантов — ускоренное оформление прав на недвижимость, получение региональных социальных выплат, выпуск социальной транспортной карты и постановка в очередь на бесплатный земельный участок. С сентября 2025 года на портале областных МФЦ появился специальный сервис «Навигатор мер поддержки для участников СВО и их семей». Кроме того, запущена жизненная ситуация «Защитники Отечества», где представлена информация о получении услуг.

В новосибирском филиале государственного фонда «Защитники Отечества» уже третий год работает отдельное окно специалиста МФЦ. Там бойцы и члены их семей могут получить консультацию и оформить документы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, автор фото-правительство НСО
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

В Новосибирске количество корпоративных споров за год увеличилось на 14,4%
Более дешевый вариант «мусорной» концессии изучает Новосибирская область

Более дешевый вариант «мусорной» концессии изучает Новосибирская область

Автор: Юлия Данилова

В середине апреля представители Новосибирской области посетили мусороперерабатывающий завод в Томске. Работы на площадке начались в 2024 году, а запуск проекта состоялся в марте 2025, то есть через год. Об этом на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента рассказал министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров.

—  Мощность входного потока комплекса —  до 250 000 тонн твёрдых коммунальных отходов. Он работает с отходами трёх муниципалитетов: Томска, Северска и Томской агломерации. Поставщиком оборудования выступил «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), который при взаимодействии с «Хусманн Русс», также производил оборудование для мусороперерабатывающего комплекса в Сергиево-Посадском районе и Можайске, — пояснил министр.

«Нужно хотя бы сохранить поголовье»: новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства

Автор: Юлия Данилова

Очень много сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области до сих пор испытывают трудности с реализацией мясной продукции из-за введенного карантина по пастереллезу, а также ограничений по перемещению скота и продукции животноводства. Этот вопрос на комитете по АПК регионального парламента вновь поднял депутат, директор АО «Маслокомбинат Чановский» Дмитрий Игумнов.

— На последнем комитете (В апреле — Ред.) Алексей Иванович Магеров (Начальник управления ветеринарии Новосибирской области. — Ред.) обозначал нам даты: 1 мая, 10 мая. К 12 мая ситуация не поменялась, — констатировал Игумнов.

Новый глава новосибирского Минсельхоза рассказал, как изменит работу ведомства

Автор: Юлия Данилова

Новый министр сельского хозяйства Новосибирской области, назначенный в конце апреля, Андрей Михайлов назвал ключевые направления реформирования работы ведомства. Об этом он сообщил на заседании профильного комитета регионального парламента.

В частности, по словам Михайлова, планируется полностью изменить подход к предоставлению господдержки аграриям.

Максим Кудрявцев поручил продолжить наведение порядка на городских парковках

Мэрия Новосибирска подвела итоги внедрения системы платных парковок в центральной части и прилегающих районах города. По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса, к маю текущего года в мегаполисе официально работают 2237 машино-мест, где действует почасовая оплата. Для удобства горожан такие зоны организованы в самых популярных местах отдыха и деловой активности: на Михайловской набережной, у «Сибирь-Арены» возле станции метро «Спортивная», а также возле Центрального рынка.

Мэр города Максим Кудрявцев подчеркнул, что работа по упорядочиванию парковочного пространства будет продолжена. Власти намерены постепенно сокращать количество стихийных стоянок на обочинах, которые мешают движению и создают аварийные ситуации.

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Автор: Юлия Данилова

На комитете по АПК регионального парламента был рассмотрен вопрос о переводе земельного участка площадью 1,4 га в Черепановском районе из земель сельхозугодий в категорию земель особо охраняемых территорий для размещения кладбища. С таким ходатайством в правительство региона обратилась администрация Верх-Мильтюшинского сельсовета.

— Кладбище исторически существует на этой территории — с 1764 года. Приводим в соответствие, — уточнил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Губернатор потребовал усилить профилактику пожаров в регионе

Власти Новосибирской области продолжают удерживать ситуацию с ландшафтными и лесными пожарами на особом контроле, несмотря на недавние осадки. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона заявил, что прошедшие дожди не сняли напряженности, а значит, профилактическую работу среди населения необходимо усиливать.

По данным регионального ГУ МЧС, особый противопожарный режим на территории области продлен до 15 мая. За минувшую неделю специалисты ликвидировали 283 пожара, причем большинство из них (190 случаев) связано с горением сухой травы. Начальник ведомства Виктор Орлов отметил положительную динамику: количество ландшафтных возгораний пошло на спад. Лесные пожары тушили сразу в трех муниципальных образованиях, и на сегодняшний день действующих очагов нет.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

