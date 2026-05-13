Резкий всплеск жалоб: за неделю клещи укусили почти 1200 новосибирцев

За 19-ю неделю 2026 года в медицинские учреждения Новосибирской области поступило 1191 обращение, связанное с присасыванием клещей. С начала сезона общее количество таких обращений достигло 2142.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих районах: Искитимский район, Новосибирский район, Бердск, Мошковский район.

Вакцинация — это наиболее эффективный метод профилактики клещевого энцефалита. В 2026 году в России прививки получили более 1,6 миллиона человек. Процедура вакцинации осуществляется по двум схемам: плановой и экстренной. Чтобы иммунитет сформировался, необходимо завершить курс вакцинации не менее чем за 2 недели до поездки в районы, где есть риск заражения.

Вакцины обеспечивают защиту только от энцефалита, а не от других заболеваний, передающихся через укусы клещей.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области напоминает: лучшим способом профилактики заболеваний, передающихся клещами, является предотвращение присасывания клещей. В регионе продолжаются регулярные обработки территорий от клещей, а также мониторинг эпидемиологической ситуации.

Согласно документу ведомства, в Центральном федеральном округе эндемичными по клещевому энцефалиту являются Ивановская, Костромская, Московская (Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области. В Сибирском федеральном округе Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия.

