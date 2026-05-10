Число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое

В 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел 132 дела с участием иностранных компаний. Это в 2,9 раза меньше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 384 таких дела. Данную статистику суд предоставил редакции Infopro54.

Снижение числа споров с иностранным элементом фиксируется по всем ключевым категориям. Помимо общего падения количества дел с зарубежными организациями, заметно сократилось и число исков о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие иностранным правообладателям. В 2025 году суд рассмотрел 92 таких дела.

Тенденция к снижению числа споров с участием иностранных компаний и зарубежных правообладателей в Новосибирской области фиксируется на фоне фундаментальных изменений в практике рассмотрения таких дел по всей стране. После 2022 года, когда западные страны начали вводить масштабные санкции против России, а иностранные компании стали сворачивать бизнес в стране, российские арбитражные суды столкнулись с новой категорией дел и выработали принципиально иные подходы к их разрешению.

Одним из инструментов стал так называемый закон Лугового — статьи 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Эти нормы закрепили исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам с участием лиц, находящихся под санкциями, и позволили таким лицам требовать запрета на продолжение разбирательства в иностранных судах или международных коммерческих арбитражах. Конституционный суд РФ в ноябре 2025 года дополнительно разъяснил, что эти положения призваны компенсировать нарушения принципов равенства и равноправия сторон, однако не предполагают автоматической блокировки иностранных разбирательств в каждом случае — суды обязаны всесторонне исследовать обстоятельства дела.

Российские арбитражные суды стали активно применять критерий публичного порядка как основание для отказа в признании и исполнении решений иностранных судов и международных арбитражей. С марта 2022 года такая практика сложилась в ситуации, когда решение вынесено судом недружественного государства, предполагается взыскание с российского лица в пользу лица из недружественной юрисдикции, либо исполнение решения нарушило бы российское контрсанкционное законодательство.

Параллельно суды начали рассматривать иски к иностранным компаниям, которые приостановили деятельность в России без надлежащего расторжения договоров. Арбитражи взыскивали долги и штрафы с покинувших рынок структур, указывая, что введение внешнеэкономических санкций не отнесено условиями договоров к числу обстоятельств, освобождающих от исполнения обязательств.

Несмотря на общее снижение количества споров, иностранные компании продолжают защищать интеллектуальные права в российской юрисдикции. В 2024–2025 годах зарубежные правообладатели подали ряд исков о нарушении патентов и товарных знаков. В качестве примера можно привести дело, в котором фигурировали всемирно известные косметические бренды: Арбитражный суд Новосибирской области обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсации Chanel, Dior и World Branding Mark S.A. за продажу контрафактной парфюмерной продукции. Infopro54 рассказывал об этом деле.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске банкротят семь компаний за долги более 1 миллиарда рублей.