Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Конкурсный управляющий АНО «Образовательный комплекс Школа-сад «Наша школа» Олег Клемешов подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лиц. В списке учредители и руководители компании — всего восемь человек, а также две связанные с ними компании: ООО «ГрандСтройСервис» и НФ «Развитие образовательных инноваций».

Стоит отметить, что «Наша школа» работала в Новосибирске с 1994 года. Имела статус инновационной площадки Российской академии образования. Ранее принимала на обучение детей от 3 лет до 11 класса. Была первой образовательной концессией, которую инвесторы заключили с муниципалитетом Новосибирска в 2015 году. ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» взяла в концессию здание детского сада площадью 1726,8 кв. м и здание склада площадью 145,4 кв. м. Срок действия концессионного соглашения был 30 лет. Концессионер планировал в течение 2 лет реализовать проект по реконструкции существующего здания и строительству нового. Его общая площадь должна была составить 5000 кв. м. Полностью реализовать весь проект планировалось за 3 года. Объем инвестиций в ценах 2015 года анонсировался в 230 млн рублей.

Однако новое здание так и не появилось. Камнем преткновения города и концессионера стал проезд техники к строительной площадке, против которого восстали собственники ближайших жилых домов. В результате строительные работы заглохли на стадии сноса нескольких старых построек и рытья котлована, что зафиксировали аудиторы городской контрольно-счетной палаты по итогам проверки. При этом организация продолжала вести образовательную деятельность, регулярно получая на это разрешение специальной комиссии по линии Рособрнадзора.

1 июля 2023 года концессия была расторгнута. Новый учебные год школа начала в здании на Красном проспекте. В сентябре 2024 года «Наша школа» подала на самобанкротство в связи с наличием задолженности перед кредиторами в общем размере более 40 млн руб. В марте 2025 года суд признал АНО банкротом, в отношении организации было возбуждено конкурсное производство.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начался суд над строителем концессионных школ. Ему грозит до 10 лет за мошенничество.