Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Их привлекают к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий АНО «Образовательный комплекс Школа-сад «Наша школа» Олег Клемешов подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лиц. В списке учредители и руководители компании — всего восемь человек, а также две связанные с ними компании: ООО «ГрандСтройСервис» и НФ «Развитие образовательных инноваций».

Стоит отметить, что «Наша школа» работала в Новосибирске с 1994 года. Имела статус инновационной площадки Российской академии образования. Ранее принимала на обучение детей от 3 лет до 11 класса. Была первой образовательной концессией, которую инвесторы заключили с муниципалитетом Новосибирска в 2015 году. ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» взяла в концессию здание детского сада площадью 1726,8 кв. м и здание склада площадью 145,4 кв. м. Срок действия концессионного соглашения был 30 лет. Концессионер планировал в течение 2 лет реализовать проект по реконструкции существующего здания и строительству нового. Его общая площадь должна была составить 5000 кв. м. Полностью реализовать весь проект планировалось за 3 года. Объем инвестиций в ценах 2015 года анонсировался в 230 млн рублей.

Однако новое здание так и не появилось. Камнем преткновения города и концессионера стал проезд техники к строительной площадке, против которого восстали собственники ближайших жилых домов. В результате строительные работы заглохли на стадии сноса нескольких старых построек и рытья котлована, что зафиксировали аудиторы городской контрольно-счетной палаты по итогам проверки. При этом организация продолжала вести образовательную деятельность, регулярно получая на это разрешение специальной комиссии по линии Рособрнадзора.

1 июля 2023 года концессия была расторгнута. Новый учебные год школа начала в здании на Красном проспекте.  В сентябре 2024 года «Наша школа» подала на самобанкротство в связи с наличием задолженности перед кредиторами в общем размере более 40 млн руб. В марте 2025 года суд признал АНО банкротом, в отношении организации было возбуждено конкурсное производство.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начался суд над строителем концессионных школ. Ему грозит до 10 лет за мошенничество. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : Школы суд субсидиарная ответственность концессия

1 375
0
0
Предыдущая статья
Налоговая банкротит новосибирского застройщика
Следующая статья
В Новосибирске куриные яйца с начала года подорожали более чем на 11%

Налоговая банкротит новосибирского застройщика

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Стройресурс». Сумма требований налогового органа превышает 44,2 миллиона рублей. На данный момент заявление не принято к производству.

Одновременно с этим о намерении инициировать процедуру банкротства «Стройресурса» заявил еще один крупный кредитор. Компания «Технониколь» официально уведомила о планах подать иск в суд. Основанием для этого стало решение Арбитражного суда Ярославской области, вынесенное 4 февраля 2026 года. Согласно судебному акту, с новосибирской строительной компании в пользу «Технониколь» взыскано 6,5 миллиона рублей основного долга, а также более 2,2 миллиона рублей пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма взыскания по этому эпизоду составила около 10 миллионов рублей с учетом судебных расходов.

Читать полностью

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Автор: Юлия Данилова

Владельцев трех и более квартир хотят обязать платить больше налогов. Эта инициатива вошла в пакет предложений, которые подготовили субъекты федерации для пополнения региональных бюджетов. Об этом сообщил РБК, изучив документ, составленный Союзом финансистов России (в него входят представители минфинов российских регионов).

Разработчики предлагают в рамках легализации доходов, получаемых физлицами от сдачи жилых помещений в аренду, установить повышающий коэффициент к сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, пишет издание. Повышающий коэффициент предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость превышает определенный предел (например, 100 млн рублей).

Читать полностью

Новосибирцы больше не смогут узнавать степень загрязнения атмосферы в городе

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году были приняты изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере. С 1 марта 2026 года такие прогнозы касаются всех городских и сельских поселений Новосибирской области в целом. Они направлены на регулирование деятельности выбросов предприятий, которые относятся к первой, второй и третьей категории и влияют на экологическую обстановку. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— С 1 марта мы приступили к выпуску общих прогнозов НМУ, которые будут размещаться на нашем сайте. Они обязывают предприятия, регулировать выбросы в атмосферный воздух. При этом прогнозов со степенью опасности не будет, — подчеркнула Лапчик.

Читать полностью

Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Автор: Юлия Данилова

Искитимский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора об истребовании из незаконного владения 7 земельных участков общей площадью 2,5 га. Они расположены в поселке Мичуринский.

— Установлено, что жительница деревни Бердь предоставила в Росреестр свидетельства о праве собственности на землю образца 1997 года, которые содержали недостоверные сведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что администрация Искитимского района решения о предоставлении данных участков не принимала, комитет по земельным ресурсам и землеустройству такие документы не выдавал и не регистрировал, — констатировали в прокуратуре.

Читать полностью

В Новосибирске проверили автоперевозчиков на Хилокской

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске прошёл очередной рейд по выявлению нелегальных пассажирских перевозок. Специалисты регионального Минтранса, Госавтоинспекции, прокуратуры и Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СФО проверили автоперевозчиков в районе улицы Хилокской.

Особое внимание уделили техническому состоянию автобусов, наличию путевой документации и соблюдению требований безопасности. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе — они помогают предотвращать нарушения и повышать качество транспортных услуг.

Читать полностью

В Новосибирске доля 5G-смартфонов неуклонно растет

Согласно исследованию, проведенному компанией МТС, было изучено количество 5G-совместимых смартфонов, подключенных к их мобильной сети. Аналитики подсчитали, что на данный момент устройства с поддержкой 5G составляют 37% от общего числа смартфонов. В Новосибирске этот показатель близок к общероссийскому — 34%.

С течением времени, по мере обновления пользовательских устройств, доля 5G-смартфонов в Новосибирске неуклонно увеличивается. Так, в декабре 2023 года этот показатель составлял 33%, а год ранее, в декабре 2024 года, был зафиксирован на уровне 26%. Лидирующие позиции занимают следующие регионы: Чеченская Республика (50%), Чукотский автономный округ (49%), Республика Дагестан (48%), Таймырский автономный округ (46%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (45%).

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Право&Порядок

Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности