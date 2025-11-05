Рекламодателям

В Новосибирске магазины стали чаще просить оплату через QR-код или наличкой

  • 05/11/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске магазины стали чаще просить оплату через QR-код или наличкой
Владельцы торговых точек недовольны тарифами на эквайринг

В Новосибирске потребители отмечают, что сотрудники магазинов стали чаще предлагать оплатить покупку не банковской картой, а через QR-код или наличными деньгами. Это не новая схема, но сейчас, судя по всему, она активизировалась. Индивидуальные предприниматели, опрошенные Infopro54, подтверждают, что сейчас они «изо всех сил» стараются экономить на эквайринге.

Одну из показательных историй редакции рассказала индивидуальный предприниматель Алла Л. У нее в городе несколько точек продажи товаров для дома. Одну из них она решила закрыть из-за того, что у клиентов там часто не было возможности воспользоваться мобильным интернетом.

— Это был цокольный этаж районного ТЦ, и там очень плохая связь. И даже если покупатели были готовы оплатить по QR-коду через систему быстрых платежей, то часто не могли этого сделать. Я все посчитала, и решила точку закрыть. Там и другие минусы были, то этот был решающим. Для малого бизнеса экономия даже в 15-20 тысяч в месяц на одной кассе это не пустяки. Поэтому мы и пристаем к своим клиентам с предложение платить не картой, а другим способом. Ну а наличке, да, сейчас все особенно рады, — говорит предприниматель.

Вопрос о стоимости эквайринга уже несколько лет является дискуссионным для банковской системы и ритейла. Некоторые банки предлагают сниженные тарифы, но, как правило, они доступны бизнесу с большими оборотами.

— По закону, магазины и сервисы оплату обязаны принимать всеми доступными средствами: картой через терминал, QR-код, наличные. В принципе, уже несколько лет, почти во всем ритейле первый вопрос кассира: удобно ли будет оплатить по QR-коду. Видимо, так будет продолжаться и дальше. Комиссия по оплате картой доходит до 3-4%, комиссия по оплате через код составляет 0.3-0,4%, максимум 0,7%. Это простая попытка экономить. Да, с кешбэком уже сложнее, но каждый выживает, как может, — сообщил Infopro54 президент Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ) Андрей Пасынков.

Аналитические данные банков за первое полугодие 2025 года показывают, что доля платежей по QR-кодам растет. При этом результаты опросов говорят, что есть категории покупателей, которые категорически отказываются использовать такой способ оплаты, считая его более длительным и неудобным.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске выросла популярность хард-дискаунтеров.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

