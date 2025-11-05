Рекламодателям

Цифровой надзиратель: алгоритмы ФНС мгновенно находят ошибки в декларациях бизнеса Новосибирска по НДС

  • 05/11/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Эпоха формальных налоговых отчетов, которые могли тщательно проверить лишь спустя месяцы, ушла в прошлое

Сегодня за каждым предприятием пристально следит цифровой надзиратель — автоматизированная система контроля АСК НДС-3. Это не просто программа, а мощный аналитический комплекс, который в режиме реального времени сканирует, анализирует и выискивает малейшие несоответствия в гигантских массивах данных. С 2017 года система уже доказала свою эффективность, увеличив сбор налогов на 15-20% и сократив время проверок на 40%. А теперь она становится еще умнее, научившись выявлять не только технические ошибки, но и «нелогичные» с точки зрения бизнес-модели цепочки вычетов.

Как работает цифровой инспектор?

Принцип работы АСК НДС-3 основан на тотальной взаимосвязанности, поясняет директор бухгалтерской компании «Консальдо» Наталья Метальникова. По ее словам, система не рассматривает вашу компанию как изолированный остров. Она выстраивает сквозную цепочку от первичного продавца сырья до конечного покупателя готового товара, анализируя декларации и движение денежных средств всех ее участников. Ключевая задача алгоритма — найти «разрывы».

—  Самый простой пример: вы как покупатель заявили к вычету НДС, а ваш поставщик этот НДС в бюджет не уплатил. Система мгновенно фиксирует это расхождение. Обнаружив подозрительную операцию, АСК НДС-3 автоматически формирует и отправляет компании требование о предоставлении пояснений. Если ответа нет или он признан неубедительным, запускается углубленная проверка с привлечением данных о банковских операциях, — констатирует эксперт.

Красные флаги

Система эволюционирует от поиска очевидных нарушений к анализу бизнес-логики. Наталья Метальникова пояснила какие операции попадают в поле ее зрения в 2025 году:

  • Аномалии в поведении компании. Резкий, ничем не обоснованный всплеск оборотов после многолетней «спячки» — прямой сигнал. Система сравнивает компанию с ее же прошлыми показателями. Вызывает вопросы и «нелогичная» номенклатура: если офисный поставщик внезапно начинает торговать нефтепродуктами или драгоценными металлами, алгоритм это заметит.
  • Подозрительные цепочки контрагентов. Участие в сделке компаний с признаками «однодневок» (отсутствие сотрудников, массовый адрес, нулевая отчетность) ставит под удар всю цепочку. Новые возможности системы включают анализ «социальных графов» — выявление скрытых связей между учредителями и директорами разных фирм, что помогает раскрывать искусственное дробление бизнеса.
  • Логические несоответствия. Алгоритм видит временные парадоксы: например, дата вашей отгрузки не может быть раньше, чем дата получения сырья от поставщика. Также система проверяет соответствие объемов: вы не можете заявить вычет по партии, которая в разы превышает все объемы, когда-либо отгруженные вашим контрагентом.

Стратегия проактивной защиты

По мнению Натальи Метальниковой, в 2025 году стратегия «реагировать, когда спросят» — верный путь к проблемам. Она уверена, что более эффективна проактивная политика.

  • Должная осмотрительность при выборе контрагента. Проверяйте партнера до сделки, а не после, используя официальные сервисы ФНС. Фиксируйте все результаты проверок (выписки, скриншоты), чтобы в случае спора доказать свою добросовестность.
  • Выстраивание логичных и прозрачных цепочек. Каждая сделка должна иметь четкое экономическое обоснование. Почему этот поставщик? Почему такая цена и логистика? Избегайте участия «транзитных» фирм, не несущих никаких реальных затрат.
  • Работа над «цифровым профилем». Своевременная сдача отчетности без ошибок, использование онлайн-касс и участие в программе «Прозрачный бизнес» формируют у налоговиков положительный образ вашей компании как надежного и открытого партнера.
  • Не игнорируйте запросы. При получении требования из ФНС предоставляйте полные, аргументированные пояснения, подкрепленные документами. Это может остановить эскалацию проверки.

Что в итоге?

— АСК НДС-3 — это уже не просто инструмент, а полноценная экосистема налогового контроля, мыслящая категориями Big Data. Ваша главная задача в новых реалиях — вести бизнес так, чтобы его цифровое отражение в этой системе выглядело логичным, прозрачным и экономически обоснованным. Сосредоточьтесь на профилактике рисков, и вам не придется тратить ресурсы на лечение последствий проверок, — резюмирует Наталья Метальникова.

Напомним, в 2026 году бизнес вновь ждут налоговые потрясения.  Минфин РФ объявил о планах по повышению ставки НДС до 22%. При этом порог для выплаты НДС снижается с 60 до 10 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские предприниматели обеспокоены повышением налогов

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

