Цифровой надзиратель: алгоритмы ФНС мгновенно находят ошибки в декларациях бизнеса Новосибирска по НДС

Сегодня за каждым предприятием пристально следит цифровой надзиратель — автоматизированная система контроля АСК НДС-3. Это не просто программа, а мощный аналитический комплекс, который в режиме реального времени сканирует, анализирует и выискивает малейшие несоответствия в гигантских массивах данных. С 2017 года система уже доказала свою эффективность, увеличив сбор налогов на 15-20% и сократив время проверок на 40%. А теперь она становится еще умнее, научившись выявлять не только технические ошибки, но и «нелогичные» с точки зрения бизнес-модели цепочки вычетов.
Принцип работы АСК НДС-3 основан на тотальной взаимосвязанности, поясняет директор бухгалтерской компании «Консальдо» Наталья Метальникова. По ее словам, система не рассматривает вашу компанию как изолированный остров. Она выстраивает сквозную цепочку от первичного продавца сырья до конечного покупателя готового товара, анализируя декларации и движение денежных средств всех ее участников. Ключевая задача алгоритма — найти «разрывы».
— Самый простой пример: вы как покупатель заявили к вычету НДС, а ваш поставщик этот НДС в бюджет не уплатил. Система мгновенно фиксирует это расхождение. Обнаружив подозрительную операцию, АСК НДС-3 автоматически формирует и отправляет компании требование о предоставлении пояснений. Если ответа нет или он признан неубедительным, запускается углубленная проверка с привлечением данных о банковских операциях, — констатирует эксперт.
Система эволюционирует от поиска очевидных нарушений к анализу бизнес-логики. Наталья Метальникова пояснила какие операции попадают в поле ее зрения в 2025 году:
По мнению Натальи Метальниковой, в 2025 году стратегия «реагировать, когда спросят» — верный путь к проблемам. Она уверена, что более эффективна проактивная политика.
— АСК НДС-3 — это уже не просто инструмент, а полноценная экосистема налогового контроля, мыслящая категориями Big Data. Ваша главная задача в новых реалиях — вести бизнес так, чтобы его цифровое отражение в этой системе выглядело логичным, прозрачным и экономически обоснованным. Сосредоточьтесь на профилактике рисков, и вам не придется тратить ресурсы на лечение последствий проверок, — резюмирует Наталья Метальникова.
Напомним, в 2026 году бизнес вновь ждут налоговые потрясения. Минфин РФ объявил о планах по повышению ставки НДС до 22%. При этом порог для выплаты НДС снижается с 60 до 10 млн рублей.
