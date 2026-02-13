Поиск здесь...
Право&Порядок

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

МВД отозвало документы у граждан трёх республик

В Новосибирской области аннулированы браки, заключенные иностранцами с россиянками исключительно ради получения документов. Сразу три таких союза признаны недействительными либо прекратили существование сразу после выдачи миграционных разрешений, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники Управления по вопросам миграции проверили семейные пары, созданные с сибиряками, и выяснили, что некоторые отношения существуют только в отчетах ЗАГСов. Одним из первых фигурантов стал гражданин Вьетнама. Октябрьский районный суд Новосибирска согласился с доводами полиции и признал его брак с местной жительницей фиктивным. Как только решение вступило в силу, миграционное ведомство аннулировало ранее выданное разрешение на временное проживание.

Еще двумя фигурантами оказались уроженцы Киргизии и Азербайджана. В их случаях история сложилась иначе, но итог оказался тем же. К моменту проверки браки с сибирячками уже были официально расторгнуты, однако разрешения на временное проживание, выданные на основании этих союзов, оставались действительными. Юридически основания для пребывания в стране исчезли в момент развода, поэтому миграционная служба отозвала документы.

Теперь все трое утратили право легально находиться в регионе и обязаны покинуть Россию в установленные законом сроки. В ведомстве подчеркнули, что подобные проверки станут регулярными.

В 2025 году в Новосибирской области за нарушения миграционного законодательства выслали 1816 иностранцев.

Ранее редакция сообщала, что количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%.

Фото сгенерировано с помощью нейросети

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : фиктивный брак Мигрант

