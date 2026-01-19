Приставы депортировали почти сотню мигрантов из Новосибирской области

В Новосибирске за три дня судебные приставы выдворили за пределы России 97 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Все случаи связаны с несоблюдением правил въезда или условий пребывания в России. Среди высланных: 7 граждан Азербайджана, 4 — граждан Казахстана, 16 — граждан Кыргызстана, 29 — граждан Таджикистана и 41 — граждан Узбекистана.

— Если обнаруживается факт незаконного пребывания, иностранца отправляют в центр временного содержания. После этого выносится постановление о выдворении, и судебные приставы сопровождают его до пункта пропуска через границу, — уточнили в ведомстве.

По Федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранцы и лица без гражданства, которых выслали из страны, не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет после вступления решения в силу.

В 2025 году в Новосибирской области за нарушения миграционного законодательства выслали 1816 иностранцев.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов будут приглашать в Новосибирск на конкретные объекты.