Экс-борец с коррупцией Андрей Хомин получил четыре года колонии в Новосибирске

Экс-руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, ранее ОБЭП) новосибирского МВД признан виновным в превышении полномочий, а также в получении взяток. Такое решение вынес Центральный районный суд Новосибирска.

Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 16,5 млн руб. Решением суда он также лишен звания «подполковник полиции».

Хомин взят под стражу в зале суда, уточнили в пресс-службе управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, Хомина и трех его подчиненных арестовали в сентябре 2023 года в рамках дела о сети нелегальных казино в Новосибирске. В мае 2025 года пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что по иску ведомства суд изъял имущество бывшего начальника ОЭБиПК. В доход государства были обращены 15 объектов недвижимости, в том числе дом площадью свыше 300 квадратных метров, 14 автомобилей и гидроцикл, стоимость которых превысила 69 млн рублей.

— Хомин оформлял коррупционные активы на родственников и близких лиц, чтобы сокрыть свое реальное имущественное положение. В том числе имущество регистрировалось на бывшую супругу, с которой в 2017 году он формально расторг брак, но продолжал вести совместное хозяйство, — поясняли в Генпрокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что начальника Западно-Сибирской железной дороги задержали за взятку более 50 млн рублей.