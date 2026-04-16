Экс-борец с коррупцией Андрей Хомин получил четыре года колонии в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Он также лишен звания «подполковник полиции»

Экс-руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, ранее ОБЭП) новосибирского МВД признан виновным в превышении полномочий, а также в получении взяток. Такое решение вынес Центральный районный суд Новосибирска.

Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 16,5 млн руб. Решением суда он также лишен звания «подполковник полиции».

Хомин взят под стражу в зале суда, уточнили в пресс-службе управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, Хомина и трех его подчиненных арестовали в сентябре 2023 года в рамках дела о сети нелегальных казино в Новосибирске. В мае 2025 года пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что по иску ведомства суд изъял имущество бывшего начальника ОЭБиПК. В доход государства были обращены 15 объектов недвижимости, в том числе дом площадью свыше 300 квадратных метров, 14 автомобилей и гидроцикл, стоимость которых превысила 69 млн рублей.

— Хомин оформлял коррупционные активы на родственников и близких лиц, чтобы сокрыть свое реальное имущественное положение. В том числе имущество регистрировалось на бывшую супругу, с которой в 2017 году он формально расторг брак, но продолжал вести совместное хозяйство, — поясняли в Генпрокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что начальника Западно-Сибирской железной дороги задержали за взятку более 50 млн рублей. 

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Объектами контроля Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в 2025 году стали 104 организации. В 98 из них были установлены почти 3 000 нарушений на 9,5 млрд руб. Об этом сообщила председатель КСП Елена Гончарова.

По ее словам, подавляющее большинство нарушений (71,6%) допущены при использовании средств областного бюджета и областного имущества. На втором месте нарушения при исполнении бюджетов — 753. На третьем — нарушения при ведении бухгалтерского учёта.

Создателя «падающего» долгостроя в Новосибирске отправили под домашний арест

Автор: Артем Рязанов

По результатам прокурорской проверки в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере строительства многоквартирных домов. Обвиняемый — бывший директор ООО СЗ «Сибэкострой» Василий Коконкин.

— Установлено, что с 2019 года директор ООО СЗ «Сибэкострой» привлекал денежные средства граждан для строительства двух многоквартирных домов на ул. Рябиновой Октябрьского района Новосибирска. Однако до настоящего времени дома не введены в эксплуатацию. При этом выявлены многочисленные нарушения требований проектной документации при их строительстве, в том числе влияющие на безопасность зданий, — говорится в сообщении.

Кибермошенники за год похитили у новосибирцев 2,5 млрд рублей

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года в Новосибирской области зафиксировали более двух тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Это на тысячу меньше по сравнению с прошлым годом. Однако доля дистанционных хищений увеличилась с 70% до 85%. Об этом сообщили представители МВД, прокуратуры и Банка России на пресс-конференции.

Михаил Слабухо, начальник управления по борьбе с IT-преступлениями регионального ГУ МВД, отметил, что ситуация остаётся непростой.

Банду страховых мошенников обвиняют в 25 инсценированных авариях в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области завершено следствие по делу о группе страховых мошенников. Первый зампрокурора региона Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение против тринадцати мужчин. Им вменяется 25 эпизодов мошенничества в сфере страхования. Одного из фигурантов также обвиняют в побеге из-под стражи.

Следствие выяснило, что для создания видимости дорожно-транспортного происшествия участники искали два автомобиля. Один из них обязательно нуждался в дорогостоящем ремонте, включая замену кузовных элементов и запасных частей. После этого сообщники выбирали место для инсценировки аварии, отдавая предпочтение участкам без камер видеонаблюдения, и затем проводили контролируемое столкновение. Заранее был выбран водитель, который по заранее разработанному плану должен был нарушить Правила дорожного движения и стать ответственным за аварию.

Новосибирский экс-полицейский осужден за вымогательство миллионов у мигранта

Автор: Артем Рязанов

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о вымогательстве и превышении полномочий. Виновными признаны бывший полицейский Иван Качурин и его соучастник Ходжаназар Абдуллаев. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Качурина осудили по статье 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с целью получения имущества в особо крупном размере) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности).

Экс-главы новосибирского завода добиваются пересмотра приговора

Автор: Оксана Мочалова

Бывшие руководители новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» снова попытаются обжаловать свои приговоры. Новосибирский областной суд назначил на 15 апреля рассмотрение апелляции Николая Степакина и Виктора Арановского.

Их осудили в августе 2025 года. Степакин получил 5,5 лет колонии общего режима и штраф 1,5 миллиона рублей. Арановскому дали 4,5 года условно и штраф 1,2 миллиона рублей. Суд также частично удовлетворил иск завода и взыскал с бывших топ-менеджеров в сумме около 158 миллионов рублей.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

