В Новосибирске на Красном проспекте установят пять камер фиксации нарушений ПДД

Объявлен электронный аукцион на поставку и монтаж технических средств автоматической фотовидеофиксации на главной улице Новосибирска. Начальная цена контракта составляет 12,4 миллиона рублей. Поставщика определят в апреле.

Оборудование планируют установить по пяти адресам: на Красном проспекте, 167, 179, 179/2 (пересечение с улицей Дуси Ковальчук), 218в и 220. Комплексы будут фиксировать нарушение правил дорожного движения, распознавать государственные регистрационные знаки и передавать информацию для оформления постановлений в Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции.

Согласно условиям закупки, поставщик должен не только поставить оборудование, но и смонтировать его, проложить кабели, подключить к электросетям и настроить. Весь комплекс работ вместе с поставкой должен быть выполнен в течение 190 календарных дней со дня заключения контракта. Гарантийный срок на оборудование составит не менее 60 месяцев.

Массовое внедрение комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Новосибирске и области началось в 2012 году. Ежегодно их количество увеличивается. По состоянию на март 2026 года на онлайн-картах отмечено 376 камер.

Ранее редакция рассказывала, что фонд общественного транспорта в Новосибирске будут наполнять за счет штрафов.