Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Новосибирску грозит подтопление дорог у четвертого моста

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Риски возникают из-за того, что нет водоотведения

Власти Новосибирска готовятся ввести режим повышенной готовности на участках в створе улиц Ипподромской и Зыряновской, а также в районе площади Инженера Будагова. Причиной стали риски подтопления этих территорий талыми и дождевыми водами из-за отсутствия водоотведения от транспортной развязки мостового перехода через Обь.

Проект соответствующего постановление  опубликован на официальном сайте города. Когда документ будет подписан в режим функционирования «повышенная готовность»  будут переведены департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, единая дежурно-диспетчерская служба, аварийно-спасательная служба города, а также департамент дорожно-благоустроительного комплекса и администрации Центрального и Октябрьского районов.

Непосредственно устранять проблему будет муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Ему предстоит разработать техническое решение по обеспечению водоотведения и выполнить необходимые работы.

Районные администрации обязаны проинформировать жителей, проживающих рядом с потенциально опасными участками, о введении режима повышенной готовности и принимаемых мерах.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске в зоне подтопления находится более 150 домов на 60 улицах. Из-за потепления в городе и районах области уже регистрируют локальные проблемы. Так, по состоянию на 29 марта в регионе зафиксировано два случая перелива воды через проезжую часть. Первый случай произошел на региональной трассе Н-1211 (объездная рабочего поселка Коченево). Уровень воды там составил от 20 до 30 сантиметров.

 

Фото Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Четвертый мост подтопление Паводок в Новосибирске

1 473
0
1
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности