Новосибирску грозит подтопление дорог у четвертого моста

Власти Новосибирска готовятся ввести режим повышенной готовности на участках в створе улиц Ипподромской и Зыряновской, а также в районе площади Инженера Будагова. Причиной стали риски подтопления этих территорий талыми и дождевыми водами из-за отсутствия водоотведения от транспортной развязки мостового перехода через Обь.

Проект соответствующего постановление опубликован на официальном сайте города. Когда документ будет подписан в режим функционирования «повышенная готовность» будут переведены департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, единая дежурно-диспетчерская служба, аварийно-спасательная служба города, а также департамент дорожно-благоустроительного комплекса и администрации Центрального и Октябрьского районов.

Непосредственно устранять проблему будет муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Ему предстоит разработать техническое решение по обеспечению водоотведения и выполнить необходимые работы.

Районные администрации обязаны проинформировать жителей, проживающих рядом с потенциально опасными участками, о введении режима повышенной готовности и принимаемых мерах.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске в зоне подтопления находится более 150 домов на 60 улицах. Из-за потепления в городе и районах области уже регистрируют локальные проблемы. Так, по состоянию на 29 марта в регионе зафиксировано два случая перелива воды через проезжую часть. Первый случай произошел на региональной трассе Н-1211 (объездная рабочего поселка Коченево). Уровень воды там составил от 20 до 30 сантиметров.