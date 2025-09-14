В Новосибирске на торги выставили помещения бывших коммунальных служб

В рамках приватизации мэрия Новосибирска выставила на продажу 10 помещений. Как пояснили Infopro54 представители организатора торгов, на этих площадках ранее размещались коммунальные службы, ЖЭУ и управляющие компании. Среди них объекты на ул. Толбухина, Республиканской, Нижегородской, Курчатова и т.д. площадью от 41 до 8618 кв метров.

Судя по документации, часть объектов расположена в подвальных помещения, часть на первых этажах зданий. Впрочем, есть объекты, которые расположены и на верхних этажах. На Республиканской (на базовом фото) в лот входят площади, расположенные с 1 по 6 этаж.

Судя по документации торгов, по шести лотам аукцион будет проводиться впервые. Остальные объекты выставлялись на продажу от одного до четырех раз и не вызвали интереса у покупателей.

Приватизация объектов недвижимости осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2024 № 847 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2025 год». От реализации имущества мэрия рассчитывает выручить минимум 211 млн рублей.

Торги должны пройти в середине октября.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на продажу выставили помещения муниципальных аптек.