В Новосибирске на торги выставили помещения бывших коммунальных служб

В рамках приватизации мэрия Новосибирска выставила на продажу 10 помещений. Как пояснили Infopro54 представители организатора торгов, на этих площадках ранее размещались коммунальные службы, ЖЭУ и управляющие компании. Среди них объекты на ул. Толбухина, Республиканской, Нижегородской, Курчатова и т.д. площадью от 41 до 8618 кв метров.
Судя по документации, часть объектов расположена в подвальных помещения, часть на первых этажах зданий. Впрочем, есть объекты, которые расположены и на верхних этажах. На Республиканской (на базовом фото) в лот входят площади, расположенные с 1 по 6 этаж.
Судя по документации торгов, по шести лотам аукцион будет проводиться впервые. Остальные объекты выставлялись на продажу от одного до четырех раз и не вызвали интереса у покупателей.
Приватизация объектов недвижимости осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2024 № 847 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2025 год». От реализации имущества мэрия рассчитывает выручить минимум 211 млн рублей.
Торги должны пройти в середине октября.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на продажу выставили помещения муниципальных аптек.
Фото 2ГИС, автор: vredda.
