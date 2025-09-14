Рекламодателям

В Новосибирске определили место для станции метро «Космическая»

  • 14/09/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске определили место для станции метро «Космическая»
Она будет продолжением Ленинской линии

В мэрии Новосибирска опубликовали документы, в которых сообщается о планах по развитию метрополитена города. В частности, речь идет о продление линии метро от станции Заельцовская в северном направлении, где будет создана станция метрополитена «Космическая». Она будет расположена в квартале 122.01.05.01. Это район вблизи Пятигорской улицы, где сейчас находится частный сектор. Об этом говорится в постановлении мэрии по проекту планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистралью районного значения, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском и Калининском районах.

Станция будет расположена в квартале 122.01.05.01.

В документе подчеркивается, что реализация этого проекта намечена после 2030 года.

На этот же период отнесены работы по проектированию и строительству магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения ГМНД-1 (участок планируемой Ельцовской магистрали); проектирование и строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения ГМНД-2 (участок планируемой Космической магистрали). Вдоль Ельцовской магистрали также намечено проектирование и строительство линии городского трамвая.

До 2030 (включительно) года проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:

  • строительство продолжения Красного проспекта;
  • строительство (реконструкция) ул. Фадеева до категории магистральной улицы районного значения;
  • строительство троллейбусного депо в квартале 122.01.02.04.

Напомним, 13 сентября заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников и первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев подписали соглашение. Согласно документу, МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» станет заказчиком, а ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» — генеральным проектировщиком. План мероприятий включает разработку предпроектной документации с октября 2025 по май 2026 года и проектной документации — с 2026 по 2028 годы, сообщала пресс-служба мэрии города.

В целом до 2050 года в городе уже запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гучинобродская, Ленинская линия — от станции «Площадь Маркса» до новых станций — «Площадь Станиславского» и «Троллёйная», на правом берегу от станции «Заельцовская» до «Родников». В этот же этап включено строительство метродепо.

Вторым этапом является продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская».

Эксперты предлагали подумать о создании кольцевой линии.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске построят станцию метро «Каменская» рядом с ТЦ «Аура»

Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов, внутри текста — из постановления мэрии.

14 782

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Метро Новосибирска Генплан Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Под Новосибирском в кювет вынесло КАМАЗ с мусором
14/09/25 18:00
Власть Общество Транспорт
В здании в Центральном районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности
14/09/25 18:00
Власть Город Недвижимость
На куполе оперного театра в Новосибирске снова монтируют чешуйки
14/09/25 17:00
Город История Культура
На выборах в заксобрание Новосибирской области проголосовали 27% избирателей
14/09/25 16:00
Власть Город Общество Политика
Отопительный сезон в Новосибирске начнется с 17 сентября
14/09/25 15:00
Власть Город Общество
Ни один горнолыжный комплекс Новосибирской области пока не прошел аккредитацию
14/09/25 14:00
Бизнес Общество Туризм
В Новосибирске определили место для станции метро «Космическая»
14/09/25 13:00
Власть Город Транспорт
В Новосибирске на торги выставили помещения бывших коммунальных служб
14/09/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
В двух селах Новосибирской области введен карантин по бешенству
14/09/25 10:00
Агропром Общество
Только 182 тысячи новосибирцев проголосовали за новую «команду власти» города
14/09/25 8:34
Власть Общество Политика
В районах Новосибирской области голосуют активнее, чем в городе
13/09/25 17:57
Власть Общество Политика
Новосибирцам не придётся согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду
13/09/25 17:00
Власть Недвижимость
«Думали, что при минимуме затрат всё будет колоситься»: в Новосибирске сократилось число сити-ферм, новые открываются редко
13/09/25 15:00
Бизнес Общество
Минздрав приостановил применение 28 препаратов
13/09/25 13:00
Бизнес Власть Медицина
В России ужесточаются правила проверки автобусных перевозчиков
13/09/25 12:00
Общество
«Славянские дети – лучшие доноры»: в Новосибирске растет спрос на волосы, их часто отправляют за рубеж
13/09/25 11:00
Общество
В Советском районе Новосибирска пока худший результат по явке избирателей
13/09/25 10:00
Власть Общество Политика
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ
13/09/25 9:00
Общество
В первый день в Новосибирской области проголосовали почти 12% избирателей
13/09/25 7:55
Власть Общество Политика
Центробанк России снизил ключевую ставку до 17%
12/09/25 18:30
Бизнес Власть Общество
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять