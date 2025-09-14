В Новосибирске определили место для станции метро «Космическая»

В мэрии Новосибирска опубликовали документы, в которых сообщается о планах по развитию метрополитена города. В частности, речь идет о продление линии метро от станции Заельцовская в северном направлении, где будет создана станция метрополитена «Космическая». Она будет расположена в квартале 122.01.05.01. Это район вблизи Пятигорской улицы, где сейчас находится частный сектор. Об этом говорится в постановлении мэрии по проекту планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистралью районного значения, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском и Калининском районах.

В документе подчеркивается, что реализация этого проекта намечена после 2030 года.

На этот же период отнесены работы по проектированию и строительству магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения ГМНД-1 (участок планируемой Ельцовской магистрали); проектирование и строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения ГМНД-2 (участок планируемой Космической магистрали). Вдоль Ельцовской магистрали также намечено проектирование и строительство линии городского трамвая.

До 2030 (включительно) года проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:

строительство продолжения Красного проспекта;

строительство (реконструкция) ул. Фадеева до категории магистральной улицы районного значения;

строительство троллейбусного депо в квартале 122.01.02.04.

Напомним, 13 сентября заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников и первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев подписали соглашение. Согласно документу, МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» станет заказчиком, а ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» — генеральным проектировщиком. План мероприятий включает разработку предпроектной документации с октября 2025 по май 2026 года и проектной документации — с 2026 по 2028 годы, сообщала пресс-служба мэрии города.

В целом до 2050 года в городе уже запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гучинобродская, Ленинская линия — от станции «Площадь Маркса» до новых станций — «Площадь Станиславского» и «Троллёйная», на правом берегу от станции «Заельцовская» до «Родников». В этот же этап включено строительство метродепо.

Вторым этапом является продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская».

Эксперты предлагали подумать о создании кольцевой линии.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске построят станцию метро «Каменская» рядом с ТЦ «Аура».