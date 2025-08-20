Рекламодателям

В Новосибирске на продажу выставили помещения муниципальных аптек

  • 20/08/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске на продажу выставили помещения муниципальных аптек
За 15 объектов мэрия планирует получить более 300 млн рублей

На сайте торгов появилась информация о продаже департаментом имущества мэрии Новосибирска восьми лотов недвижимости, которые находятся в муниципальной собственности. Площадь объектов варьируется от 93 до 390 кв метров. Стартовая стоимость лотов — от 7 до 36 млн рублей. В целом за все лоты мэрия планирует выручить минимум 151 млн рублей.

Судя по карте 2ГИС, в этих объектах ранее размещались аптеки муниципальной «Новосибирской аптечной сети».

— Филиал удалён из справочника. Возможно он закрылся насовсем либо временно не работает, —  уточняет сервис 2 ГИС.

Приватизация объектов недвижимости осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от декабря 2024 года, они включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год, уточняется в тендерной документации.

Торги намечены на середину сентября.

Во второй половине сентября пройдут еще одни торги по продаже 7 объектов недвижимости, которые ранее также входили в «Новосибирскую аптечную сеть». Площадь лотов от 133 до 645 квадратов, стоимость — от 9 до 41 млн рублей. За все объекты муниципалитет рассчитывает получить от 161 млн рублей. Их продажа также проходит в рамках приватизации муниципального имущества, что согласовано депутатами.

Напомним, осенью 2024 года мэр города Максим Кудрявцев утвердил условия приватизации МУП «Новосибирская аптечная сеть» в ходе которой предприятие было преобразовано в акционерное общество. 100% в АО перешло к муниципалитету. При этом отмечалось, что в сети останется всего 18 из 55 ранее работавших филиалов.

Сейчас компания работает на рынке под брендом АО «Муниципальная аптека».

Ранее редакция сообщала о том, что Дмитрий Гришунин ушел с поста директора «Новосибирской аптечной сети» и стал заместителем министра промышленности.

Фото 2ГИС, автор: Антон Тимофеев.

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торги приватизация аптеки Новосибирска


