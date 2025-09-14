В двух селах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Сразу в двух населенных пунктах региона выявили случаи заболевания бешенством: в селе Ивановка Баганского района и селе Улыбино Искитимского района. Эпизоотические очаги обнаружены на территории личных подсобных хозяйств.

В населенных пунктах введен карантин до 10 ноября.

На протяжении двух месяцев в пределах эпизоотического очага запрещено перевозить и проводить любые манипуляции с животными, которые могут быть восприимчивы к вирусу. Кроме того, в селе не допускается проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, которые связаны с перемещением и скоплением животных в одном месте.

Ранее с начала 2025 года в регионе было зарегистрировано 20 случаев бешенства. Чаще всего переносчиками опасного заболевания выступают дикие лисицы, корсаки и енотовидные собаки. Восемь случаев бешенства у лис зарегистрированы в Искитимском, Куйбышевском, Кочковском, Барабинском, Коченевском районах и в Маслянинском и Татарском муниципальных округах.

В девяти случаях в пяти районах зарегистрированы очаги заболевания среди КРС, в Маслянинском округе — у лошадей.

В Здвинском районе бешенством заболела кошка. Это единственный случай выявления опасного заболевания у домашних животных в 2025 году.

Бешенство — опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые создали препарат против бешенства. Он готовится к тестированию на биологических моделях.