Тысячи новосибирских семей получили улучшенный домашний интернет

В Заельцовском районе Новосибирска, благодаря расширению и обновлению сетевой инфраструктуры от цифровой экосистемы МТС, более 4500 семей теперь могут воспользоваться домашним интернетом на повышенной скорости.

Телекоммуникационная компания осуществила ряд технических улучшений в домах, расположенных в Кропоткинском жилмассиве, ЖК «Ельцовский» и Classic House, а также на улицах Дуси Ковальчук, Даргомыжского, Сухарной и Дачной.

Алексей Пахомов, директор филиала МТС в Новосибирской области, отметил, что Новосибирск активно расширяется, появляются новые жилые комплексы, и основная цель – предоставить цифровые услуги максимальному числу его жителей. В начале текущего года модернизация оборудования была осуществлена в домах Советского, Первомайского и Калининского районов.