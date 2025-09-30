Рекламодателям

Тысячи новосибирских семей получили улучшенный домашний интернет

  • 30/09/2025, 13:35
Тысячи новосибирских семей получили улучшенный домашний интернет
В частности, модернизация оборудования произошла в Кропоткинском жилмассиве, ЖК «Ельцовский» и Classic House, а также на улицах Дуси Ковальчук, Даргомыжского, Сухарной и Дачной

В Заельцовском районе Новосибирска, благодаря расширению и обновлению сетевой инфраструктуры от цифровой экосистемы МТС, более 4500 семей теперь могут воспользоваться домашним интернетом на повышенной скорости.

Телекоммуникационная компания осуществила ряд технических улучшений в домах, расположенных в Кропоткинском жилмассиве, ЖК «Ельцовский» и Classic House, а также на улицах Дуси Ковальчук, Даргомыжского, Сухарной и Дачной.

Алексей Пахомов, директор филиала МТС в Новосибирской области, отметил, что Новосибирск активно расширяется, появляются новые жилые комплексы, и основная цель – предоставить цифровые услуги максимальному числу его жителей. В начале текущего года модернизация оборудования была осуществлена в домах Советского, Первомайского и Калининского районов.

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
