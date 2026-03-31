ХК «Сибирь» удержалась в плей-офф, выиграв матч у «Магнитогорска»

Вечером в понедельник, 30 марта, в Новосибирске состоялась четвертая встреча ХК «Сибири» с «Магнитогорском» в рамках плей-офф. Победу в упорной игре, завершившейся во втором овертайме, одержали хозяева со счётом 1:0. После этой победы счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга».

В основное время матча команды не смогли забить ни одного гола. Первый овертайм также не выявил победителя. Решающая шайба, принесшая победу, была забита нападающим «Сибири» Антоном Косолаповым на последней секунде второго овертайма.

— Мы после прошлой игры не собирались «лапки свешивать». Ребята вышли на эту игру отдавать всё ради болельщиков, которые поддерживали и приходили на наши матчи, когда у нас была серия поражений. Ребята это прочувствовали и вышли «умирать». На самом деле, здорово сегодня сработали, перебросали, терпели. Большинство не совсем работало, но главное, что сработало в конце, — Ярослав Люзенков, главный тренер хоккейного клуба «Сибирь».

Четвёртая встреча в серии состоится 1 апреля в Магнитогорске. Сейчас счёт 3:1 в пользу команды «Металлург».

