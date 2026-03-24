В топ «антилидеров» по укусам клещей вошла Новосибирская область

В числе лидеров по количеству укусов по итогам 2025 года оказались Удмуртия, Красноярский край, Новосибирская, Костромская, Иркутская и Кировская области. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие».

— От укусов клещей в 2025 году в компании были застрахованы порядка 323 тысяч человек, а за медицинской помощью обратились 6,5 тысячи клиентов, — рассказала заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова.

В Росгосстрахе в Новосибирской области было 2737 обращений от застрахованных в связи с укусами клещей. По этому показателю регион находится на третьем месте в России в рейтинге компании. В топ-5 также вошли Кировская, Костромская, Ярославская области и Красноярский край. В целом в РГС в 2025 году застраховались от клеща более 1 млн человек, свыше 25 тысяч обратились за помощью.

Традиционно пик обращений приходится на период с апреля по июнь. Однако первые укусы клещами регистрируются уже в марте. Специалисты подчеркивают, что клещи становятся активными, когда среднесуточная температура воздуха превышает +5°C. Они рекомендуют заранее предпринимать соответствующие меры предосторожности.

Напомним, что в Новосибирской области в 2025 году было зарегистрировано 13 755 случаев укусов клещей, из которых 3 203 пришлось на детей.

Больше всего обращений в медицинские учреждения из-за укусов клещей зафиксировано в Новосибирском районе, Новосибирске, Искитимском районе и Мошковском районе.

К началу 2026 года 71,8% жителей областного центра прошли вакцинацию, сообщили в пресс-службе мэрии. В платных медицинских центрах чаще всего используют вакцину «Клещ-э-вак». Вторая по популярности — «Энцевир», хотя её можно найти не везде. Стоимость платных вакцин варьируется от 1500 до 2300 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области восемь человек умерли от клещевого энцефалита.