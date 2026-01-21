В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

В двухэтажном коммерческом здании, расположенном на улице Наумова,26 в Первомайском районе произошло обрушение конструкций. Как сообщили в областной прокуратуре, на месте работают спасательные службы, которые ведут разбор завала.

— На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь, — уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, под завалами торгового центра может находиться еще один человек, передает АСТ-54.

Причины происшествия выясняются. Предварительно, крыша могла обрушиться под тяжестью снега.

На место выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков и руководство Госавтоинспекции областного Главка МВД.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что из-под завалов извлечены два человека, оба направлены в больницу. У одного из них — травмы средней тяжести. На месте происшествия дежурят пять бригад скорой помощи.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли.

— Устанавливаются владельцы здания, проводятся допросы сотрудников магазина и свидетелей произошедшего, — пояснили в ведомстве.

По данным 2ГИС, по этому адресу находятся 7 арендаторов, в том числе магазин «Ярче», суши-бар, эконом-магазин одежды, а также магазин китайских продуктов.

Стоит отметить, что под комментариями в новостях в соцсетях подписчики пишут, что таких зданий в Новосибирске довольно много и предлагают провести их системную проверку, чтобы предотвратить повторение ситуации.

Напомним, что 19 января на оперативном совещании начальник регионального МЧС Виктор Орлов сообщил, что в Новосибирске произошло обрушение крыши здания в горнолыжном комплексе «Альбатрос», который расположен в Октябрьском районе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске этой зимой уже выпало аномальное количество осадков.