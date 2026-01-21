Поиск здесь...
В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Пока известно о двух пострадавших

В двухэтажном коммерческом здании, расположенном на улице Наумова,26 в Первомайском районе произошло обрушение конструкций. Как сообщили в областной прокуратуре, на месте работают спасательные службы, которые ведут разбор завала.

— На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь, — уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, под завалами торгового центра может находиться еще один человек, передает АСТ-54.

Причины происшествия выясняются. Предварительно, крыша могла обрушиться под тяжестью снега.

На место выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков и руководство Госавтоинспекции областного Главка МВД.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что из-под завалов извлечены два человека, оба направлены в больницу. У одного из них — травмы средней тяжести. На месте происшествия дежурят пять бригад скорой помощи.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли.

— Устанавливаются владельцы здания, проводятся допросы сотрудников магазина и свидетелей произошедшего, — пояснили в ведомстве.

По данным 2ГИС, по этому адресу находятся 7 арендаторов, в том числе магазин «Ярче», суши-бар, эконом-магазин одежды, а также магазин китайских продуктов.

Стоит отметить, что под комментариями в новостях в соцсетях подписчики пишут, что таких зданий в Новосибирске довольно много и предлагают провести их системную проверку, чтобы предотвратить повторение ситуации.

Напомним, что 19 января на оперативном совещании начальник регионального МЧС Виктор Орлов сообщил, что в Новосибирске произошло обрушение крыши здания в горнолыжном комплексе «Альбатрос», который расположен в Октябрьском районе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске этой зимой уже выпало аномальное количество осадков

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирской области, автор: пресс-служба, видео из группы Моя Первомайка ВКонтакте.

Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Жители Октябрьского района Новосибирска жалуются на транспортный коллапс, который начался 14 января. По словам местного жителя Егора Гусева, новые маршруты для большегрузов привели к тому, что фуры заблокировали узкие улочки частного сектора.

По словам собеседника, после изменения схемы движения большегрузы стали массово ездить через улицы Хитровскую, Дубравы и Выборную. Проблема усугубляется плохим состоянием дорог: из-за снега и глубокой колеи фуры часто буксуют и застревают, полностью блокируя движение.

Читать полностью

Новосибирский автоэксперт высказался об изменениях в обучении в автошколах с марта

Автор: Артем Рязанов

С марта 2026 года в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах. Теперь теорию можно будет изучать онлайн, а количество часов практики для категории «В» возрастет. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев из партии «Единая Россия».

— Приказ Минпросвещения об утверждении новых примерных программ обучения водителей вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет, до 2032 года, — сказал парламентарий, отметив, что этот документ является еще одним шагом к повышению качества подготовки в автошколах.

Читать полностью

Цены на бензин вновь начали расти в Новосибирской области в январе

Автор: Артем Рязанов

В начале января 2026 года в регионе был отмечен рост розничных цен на автомобильное топливо — в среднем на 50 копеек за литр.

По данным Новосибирскстата, на 12 января 2026 года средняя цена литра АИ-92 в регионе составляла 59,22 рубля, АИ-95 — 63,18 рубля, а АИ-98 — 84,56 рубля.

Читать полностью

Дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

По утвержденному плану в 2025 году дорожный фонд Новосибирской области по доходам должен был составить 34,4 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 33,25 млрд или 96,7%. Об этом на заседании профильного комитета регионального парламента сообщил министр транспорта области Анатолий Костылевский.

— Невыполнение составило 1,155 млрд рублей. Основными причинами невыполнения доходной части стало снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты — 792,6 млн рублей в связи с снижением объема отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок. Вторая причина — недопоступление штрафов с камер фотовидеофиксации — 453 млн рублей, — констатировал Костылевский.

Читать полностью

Готовность новой поликлиники на улице Чистякова оценили в 80%

Автор: Артем Рязанов

Поликлинику №13 на улице Чистякова в Кировском районе Новосибирска планируется открыть до конца первого квартала 2026 года. Она возводится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), готовность объекта составляет 80%, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области.

— Заканчивается внутренняя отделка подвальных помещений, где расположится высокотехнологичное оборудование, которое уже завезено. Второй и третий этажи готовы. На первом этаже идет монтаж электропроводки и потолков. Водоснабжение и канализация подведены. Вопрос теплоснабжения находится на этапе финальной проработки, — отметила депутат регионального парламента Елена Спасских.

Читать полностью

Инвестор построит под Новосибирском завод горячего цинкования

Автор: Юлия Данилова

Компания OOO «СтройТехнологияКонстант» завершает проектирование завода горячего цинкования и производства металлоконструкций и готовится к получению разрешения на строительство. Предприятие будет расположено в Криводановском сельсовете.

Как сообщили в Корпорации развития Новосибирской области, до 2027 год инвестор планирует построить завод горячего цинкования и запустить производство. В 2027-28 годах намечен запуск дополнительных цехов по производству металлоконструкций. Выход предприятия на полную проектную мощность — 20 000 тонн в год — предполагается в 2029 году.

Читать полностью
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

