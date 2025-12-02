Масштабное обновление: в Новосибирске меняют остановки и оборудуют конечные

В Новосибирске продолжается масштабная работа по обновлению остановочных павильонов. По словам мэра Максима Кудрявцева, за два года в городе установлены 400 новых остановочных комплексов.

— Мы проделали большую работу – в прошлом году заменили 200 остановочных комплексов, в этом году в плане — ещё 270 павильонов, 200 из которых установлены, — отметил он.

Особое внимание уделяется конечным остановкам. Там устанавливаются тёплые модули с комнатами отдыха для экипажей наземного общественного транспорта и автономным туалетом.

В этом году завершено обустройство на конечных остановках «Александра Анцупова» (Дзержинский район) «Совхоз Левобережный» (Ленинский район) и «Северное кладбище» (Калининский район). Там уложен асфальт, обустроены тротуары, посадочные площадки, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и новые автопавильоны.

В 2026 году работа по обустройству конечных остановок будет продолжена. Как доложил глава департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов, в октябре был заключён контракт на поставку модулей для обустройства конечного остановочного пункта «Жилмассив Юго-Западный», напротив дома на ул. Связистов, 153.

Напомним, проект по оборудованию конечных остановок автотранспорта бытовыми модулями для экипажей с санузлами, комнатами приёма пищи был запущен в Новосибирске в октябре 2024 года. Уже в декабре первый такой павильон был установлен на конечной остановке Станиславского жилмассива.

Также в следующем году тёплые модули для водителей и кондукторов появятся на конечных остановках: «Улица Тюленина» (ул. Кочубея, 4/1), «Южно-Чемской жилмассив» (ул. Петухова, 152/2), «ЖК Новомарусино» (ул. Андрея Болтнева).