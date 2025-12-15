Десятки жалоб от участников новосибирского ритуального рынка поступили в мэрию

В мэрию Новосибирска поступают жалобы от участников рынка ритуальных услуг. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию от Службы эвакуации тел. Как уточнили Infopro54, речь идет о нескольких десятках жалоб.

Напомним, в 2024 году мэрия Новосибирска кардинально поменяла схему транспортировки тел, переведя ее в разряд муниципальных услуг. Первый тендер протестировали в конце 2024 года. Стартовая цена контракта составляла 2,6 млн рублей, за которые победитель должен был предоставить 1300 услуг (2000 рублей за услугу). За 2025 год департамент провел три тендера: в марте, июне и сентябре. Стартовая цена контракта варьировалась от 3,9 до 4,3 млн рублей (всего 12,5 млн). Во всех торгах победителем стало АО «Мемориальная служба «ИМИ». В начале декабря 2025 года был объявлен крупный тендер на год.

— Изменения, осуществлённые мэрией, вызвали недовольство ритуальных компаний, которые потеряли дополнительные доходы от перевозки умерших. При том что, в среднем время транспортировки сейчас составляет 1,5 часа с момента обращения. Ранее родственники ждали автомобиль для вывоза тела более 10 часов, а иногда и сутки, — говорится в сообщении службы эвакуации тел (входит в АО «Мемориальная служба «ИМИ»).

В службе отметили, что жалобы поступают, в том числе от лиц, ранее замеченных в незаконной покупке информации об умерших. Некоторые сотрудники таких компаний уже фигурировали в уголовных делах, связанных с продажей подобной информации.

— Служба эвакуации тел готова по запросу правоохранительных органов предоставить подробные сведения о деятельности этих лиц, — уточняется в сообщении.

В службе заявили, что «такая волна жалоб со стороны «черных» ритуальных компаний дискредитирует усилия мэрии Новосибирска и положительную динамику в сфере похоронных услуг, реализуемые за последний год».

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия наводит порядок еще на одном сегменте рынка ритуальных услуг: с кладбищ города убираются незаконно установленные торговые объекты. Право на их размещение будет разыгрываться на торгах.