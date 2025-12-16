«Виноваты бывшие»: новосибирский производитель бытовой химии объяснил дефолт по облигациям

Компания ООО «Чистая Планета» сообщила, что не сможет выплатить инвесторам доход за 26 купонный период первому выпуску облигаций на сумму 2,3 млн рублей. Сообщение размещено на сайте раскрытия информации. Это означает фактический дефолт эмитента.

В начале декабря «Чистая Планета» допустила технический дефолт. У нее было 10 дней, чтобы исполнить обязательства.

— Невыплата обусловлена отсутствием достаточного количества денежных средств на дату исполнения обязательств, что стало следствием, в том числе, действий бывших участников и руководителей. Компания, находясь под давлением неблагоприятной рыночной конъюнктуры, в срочном порядке предпринимает правовые и экономические меры, — сообщил эмитент.

В Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются несколько судебных дел о взыскании многомиллионных сумм убытков с бывших участников и руководителей «Чистой планеты».

На начало 2026 года намечено общее собрание владельцев облигаций «Чистой планеты», где руководство компании планирует представить стратегию выхода из дефолта и кризисной ситуации. Представители компании подчеркивают, что она не планирует прекращать хозяйственную деятельность и/или запускать ликвидационные процедуры.

Напомним, в октябре 2023 года «Чистая планета», ключевым собственником которой был бывший силовик, разместила на бирже дебютный выпуск облигаций в размере 100 млн рублей. Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок. В ноябре 2024 года компания сообщила, что уход потребителей на маркетплейсы лишил ее части выручки, и отказалась от кредитного рейтинга, отметив, что не может его поддерживать. В декабре эмитенту удалось избежать фактического дефолта и рассчитаться с инвесторами.

В феврале 2025 в компании сменились собственники. ООО «СибЭксперт» довело свою долю в компании «Чистая планета» до 99%, сообщал финансовый консультант «Чистой планеты» ООО «Юнисервис Капитал». Доля в 21% приобретена у Екатерины Дектярниковой. Оставшийся 1% принадлежит ООО «Экологика».

В целом по итогам 2025 года компания планировала удвоить выручку, по сравнению с 2024 годом — до 500 млн рублей.

До 2025 года в число собственников компании входили Вячеслав Певнев (48%), а также Наталья Зелькова, Наталия Филатова и Игорь Гайдук, которым принадлежали по 10% акций. Эти доли перешли «Сибэксперту».

Ранее редакция сообщала о том, что компания ООО «Резидент Сити» Вячеслава Певнева получила разрешение на строительство административного здания со встроенной автостоянкой в Советском районе Новосибирска на улице Николаева. До того, как заняться коммерческой деятельностью Вячеслав Певнев возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью ГУВД по Новосибирской области.