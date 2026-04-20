В Новосибирске ожидается потепление до +25 градусов

Синоптики Западно-Сибирского УГМС рассказали о погоде на третью декаду апреля.

Среднедекадная температура поднимется до +6…+12°C, что превышает климатическую норму на 1…3°C. В северной части региона температура будет близка к норме.

— По ночам температура будет колебаться от 0…+5°C до +6…+11°C, днём — от +7…+14°C до +15…+20°C, а в некоторых районах может достигать +25°C. В отдельные дни декады возможны осадки, — рассказали редакции метеорологи.

Напомним, в начале второй декады апреля в регионе установилась тёплая погода с минимальным количеством осадков. Средняя температура воздуха в Новосибирской области поднялась до +3…5 градусов, что на 3…6 градусов выше климатической нормы. Днём таяние снега ускорялось, а ночные заморозки способствовали его замерзанию.

В результате за декаду снежный покров практически полностью исчез по всей области. К 10 апреля снег оставался лишь в восточных и юго-восточных районах области.

Снежный заряд, который обрушился на город 17 апреля, задержался ненадолго.

