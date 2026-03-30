Режим повышенной готовности введут в Новосибирске из-за паводка

Власти Новосибирской области ожидают, что паводок в этом году будет сложным, поэтому в регионе планируют объявить режим повышенной готовности. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, талыми водами подтоплено более 20 приусадебных участков в девяти муниципальных образованиях: Новосибирске, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Новосибирском, Тогучинском районах, а также в Татарском и Сузунском муниципальных округах.

В двух районах зафиксированы переливы воды через автодороги: в Коченево и Татарском округе. По данным Территориального управления автомобильных дорог:

На участке Н-1211 «1 км а/д «Н-1212» — 1 км а/д «Н-1206» (объездная р.п. Коченево)» уровень воды на проезжей части составлял 20–30 см.

В Татарском районе на автомобильной дороге «Татарск — Лопатино». Здесь вода разлилась на 30 метров, глубина — 5 см.

Напомним, в конце прошлой недели в области было объявлено штормовое предупреждение из-за резкого потепления.

— Из-за таяния снега ожидается разлив малых рек и ручьёв, возможно затопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в низинах, размыв дорог, — предупредили в мэрии Новосибирска.

В муниципалитете не исключили проблем в работе всех видов транспорта и с содержанием улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию).

Метеорологи прогнозировали, что уровень воды в малых реках области весной может подняться до 1,6 метров.

— Если же установится аномально жаркая погода с положительными температурами днем и ночью, плюс к этому добавятся осадки, то весеннее половодье пойдёт быстрыми темпами и список пунктов, которые находятся в зоне риска подтопления, может увеличится, — предупреждала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 30-31 марта дневная температура воздуха в регионе может повыситься до +14°С. Ожидается интенсивное снеготаяние, разлив малых рек и ручьев, возможно затопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных участках местности, размыв дорог.

