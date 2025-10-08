Крупные банки России запустят оплату через iPhone во всех терминалах страны

Ведущие российские банки, включая ВТБ, Сбер, Т-Банк и Альфа-Банк, активно работают над созданием аналогов Apple Pay, внедряя собственные платежные системы для iPhone, использующие Bluetooth Low Energy. Такие решения, как ВТБ Pay, «Вжух» от Сбера и T-Pay от Т-Банка обеспечивают возможность совершения покупок путем поднесения смартфона к терминалу и планируют постепенно распространиться по всей территории страны благодаря интеграции в существующую платежную инфраструктуру.

Алексей Охорзин, старший вице-президент и руководитель департамента розничных продуктов ВТБ, на форуме FINOPOLIS 2025 сообщил, что ВТБ Pay, разработанное совместно с НСПК на основе технологии «Волна», будет функционировать во всех терминалах, поддерживающих бесконтактную оплату.

В настоящее время владельцы iPhone вынуждены использовать карты, платежные стикеры или наличные для совершения покупок, а внедрение нового инструмента расширит спектр доступных вариантов для быстрой бесконтактной оплаты. При этом начисление кешбэка в рублях в выбранных категориях останется аналогичным покупкам, совершаемым с использованием банковских карт.