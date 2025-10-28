«Не исключен уход в серую зону»: в Новосибирской области производство мебели сократилось на 38,4%

Новосибирскстат опубликовал данные о промышленном производстве в Сибири за девять месяцев текущего года. В Новосибирской области в целом зарегистрирован спад, но не сильный – индекс составил 99% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом ситуация по отраслям сильно разнится.

В обрабатывающих производствах, максимальный рост зарегистрирован в производстве прочих транспортных средств и оборудования (+23,4%) и металлургическом производстве (+16,6%). Самое сильно снижение произошло в производстве мебели (-38,4%) и производстве кокса и нефтепродуктов (35,9%).

Отрицательную динамику в мебельной промышленности эксперты называют особо примечательной частью опубликованного документа: снижение настолько сильное, что претендует на статус рекордного. Но комментируя эти показатели, участники рынка говорят, что фактическая ситуация может быть лучше, чем в статистических отчетах.

— Снижение объемов более, чем на 38% это серьезное падение. Но я думаю, что здесь стоит сделать несколько оговорок. Да, мы понимаем, что объемы строительства и ввода новых жилых домов сократились. Но в сегменте ИЖС есть рост. И покупательская способность снижается. Но в целом мебель нужна всем и везде. Вопрос в том, кто ее делает. Мы можем предположить, что компании могут ходить уже из легальных бизнесов в какую-то, условно говоря, гаражную историю. Такое уже было раньше. Потому что малому бизнесу непросто живется. К тому же прогнозируются изменения в налоговом законодательстве. Так что, не исключен уход в серую зону. Нельзя забывать, что компании могут менять коды ОКВЭД, а учет в официальной статистике идет именно по ОКВЭДам. Предприниматели идут на изменения, если есть возможность получить какие-то субсидии, гарантии. Понятно, что есть и такие компании, которые сворачивают свою деятельность. Эти процессы происходят всегда, а в кризисные времена усиливаются. Но в целом российские и, в том числе новосибирские производители растут по качеству мебели и по другим направлениям интерьерного рынка, — рассказал Infopro54 член правления «Опоры Росси», руководитель федеральной комиссии по дизайну и архитектуре, организатор выставки «Русский дом» Андрей Радаев.

По данным онлайн-справочников, в Новосибирской области в настоящее время работают более ста компаний, занимающихся производством мебели. Сюда входят как достаточно крупные мебельные фабрики, так и небольшие мастерские.

