В новосибирском дендропарке могут ввести режим повышенной готовности из-за ЛЭП

На официальном сайте мэрии Новосибирска 19 мая 2026 года был опубликован проект постановления о введении режима повышенной готовности на особо охраняемой природной территории регионального значения — памятнике природы областного значения «Дендрологический парк».

Согласно документу, режим повышенной готовности предлагается ввести в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с риском повреждений кабельных эстакад и возможных аварий в электрических сетях потребителей и жителей Калининского района, а также Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города.

Акционерному обществу «Региональные электрические сети» проектом рекомендуется организовать и завершить в кратчайшие сроки выполнение работ на линии электропередачи (КЛ 10 кВ, КЛ 110 кВ) на территории парка, а также провести рекультивацию почвенного покрова в районе проведения работ. Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области рекомендуется снять ограничения на проведение ремонтных работ на территории парка до их полного завершения и взять на контроль проведение рекультивации почвенного покрова.

Администрациям Калининского района и Центрального округа проектом предписывается информировать население о складывающейся обстановке и проведении ремонтных работ, совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства взять на контроль бесперебойное энергоснабжение потребителей.

