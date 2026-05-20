117 млн рублей потратили новосибирцы на посещение мероприятий по Пушкинской карте

Больше всего средств молодые люди потратили на покупку билетов в кино

Молодые люди в Новосибирской области, в возрасте от 14 до 22 лет, потратили 117 миллионов рублей из государственной субсидии, предназначенной для культурных мероприятий. Они приобретали билеты в кино, театры, музеи, выставки и участвовали в мастер-классах, сообщили в ВТБ.

С начала текущего года в регионе было выпущено 162 тысячи Пушкинских карт. Наиболее активно этот инструмент используют подростки от 15 до 18 лет, составляя 57% от общего числа держателей карт. Больше всего средств, 48,7 миллиона, было потрачено на покупку билетов в кино.

Андрей Беднарский, руководитель ВТБ в Новосибирской области отметил, что государственная поддержка позволяет молодым людям наслаждаться разнообразным и увлекательным досугом без обременения для семейного бюджета. Одновременно это открывает для культурных учреждений возможность привлечь новую, молодую публику. В нашей области действует множество культурных площадок, от крупных театров и музеев до небольших концертных залов и библиотек. Ожидается, что с началом летних каникул использование Пушкинской карты станет еще более активным.

Заявление на оформление Пушкинской карты можно подать через ВТБ Онлайн, портал «Госуслуги Культура» или в отделениях банка ВТБ, который с января 2026 года является банком-оператором этой программы. Услуга предоставляется бесплатно, а годовой лимит средств на карте составляет 5 тысяч рублей, которые предназначены исключительно для культурных мероприятий.

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В министерстве экономического развития Новосибирской области перечислили ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма, которые реализуются в области или планируются к реализации в краткосрочной перспективе.

Один из названных проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». По нему актуализирована сумма инвестиций и озвучены сроки сдачи объекта.

Читать полностью

Крупный банк сменил руководителя в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области сменился руководитель банка ВТБ. Новым управляющим стал Андрей Беднарский. Он будет отвечать за укрепление связей с крупными предприятиями, повышение эффективности работы отделений и улучшение качества обслуживания клиентов.

В банке уточнили, что прежний управляющий Сергей Никулин покинул организацию для дальнейшей работы вне структуры группы ВТБ. Руководство банка выразило признательность за достигнутые им ключевые показатели в Новосибирской области.

Читать полностью

Молодой сибиряк занял второе место в конкурсе «Цифровой марафон»

Завершился конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон». Он помог всем участникам — от новичков до профи — оценить и повысить уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования. 60 сильнейших участников вышли в финал, девять из них стали победителями — по трое в категориях «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт».

В число победителей вошёл новосибирец Александр Головня, занявший второе место в категории «Эксперты». Всего в «Цифровом марафоне — 2026» приняло участие 124 000 человек из всех регионов России разных возрастов, представителей самых разных профессий и отраслей. Среди участников — специалисты ИТ-сферы, инженеры, педагоги, экономисты, врачи, специалисты из сферы промышленности, строительства и архитектуры, а также шахтёр, кочегар и кузнец.

Читать полностью

Снижение ипотечных ставок набирает обороты

В мае 2026 года российские банки продолжили тренд на постепенное удешевление рыночной ипотеки. Сразу несколько кредитных организаций объявили об улучшении условий по жилищным кредитам для широкого круга заемщиков.
В начале мая Абсолют Банк снизил ставки на первичном и вторичном рынках на 0,5 процентного пункта. Вслед за ним Совкомбанк уменьшил базовую ставку для кредитов свыше 8 млн рублей.
ВТБ продолжает майский тренд и с 15 мая снижает ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 процентного пункта. Банк также улучшил условия для крупных кредитов: размер дисконта увеличился до 0,5 процентного пункта, а порог суммы снизился во всех регионах.
При этом условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений.

— Очередное снижение ставок – еще один шаг к повышению доступности вторичного жилья. За счет улучшения условий дисконтов воспользоваться ими теперь могут не только покупатели дорогих объектов, но и значительно больший круг заемщиков – даже при оформлении стандартных квартир, — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Читать полностью

Сбережения влияют на психологическое состояние опрошенных россиян

Ещё 64% назвали ключевым фактором отсутствие долгов. Лишь 3% сообщили, что их ментальное здоровье не зависит от финансов.

Основным триггером беспокойства становится приближение сроков обязательных платежей. В такие периоды около половины участников начинают искать дополнительный заработок. 23% опрошенных ежедневно контролируют баланс в мобильном приложении.

Читать полностью

Новосибирск попал в список самых опасных регионов для автопутешественников

Автор: Юлия Данилова

Около 3% дорожных аварий по ОСАГО в России фиксируется во время автопутешествий. Новосибирская область оказалась на втором месте в стране, после Москвы и Московской области (22%), по количеству таких аварий — 15%. Об этом сообщила пресс-служба Страхового Дома ВСК. Для сравнения, на третьем месте Санкт-Петурберг (6%). В топ-10 из сибирских регионов также входит Омск (4%).

Страховщики выделили самые безопасные среди популярных туристических направлений:

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

