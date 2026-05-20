117 млн рублей потратили новосибирцы на посещение мероприятий по Пушкинской карте

Молодые люди в Новосибирской области, в возрасте от 14 до 22 лет, потратили 117 миллионов рублей из государственной субсидии, предназначенной для культурных мероприятий. Они приобретали билеты в кино, театры, музеи, выставки и участвовали в мастер-классах, сообщили в ВТБ.

С начала текущего года в регионе было выпущено 162 тысячи Пушкинских карт. Наиболее активно этот инструмент используют подростки от 15 до 18 лет, составляя 57% от общего числа держателей карт. Больше всего средств, 48,7 миллиона, было потрачено на покупку билетов в кино.

Андрей Беднарский, руководитель ВТБ в Новосибирской области отметил, что государственная поддержка позволяет молодым людям наслаждаться разнообразным и увлекательным досугом без обременения для семейного бюджета. Одновременно это открывает для культурных учреждений возможность привлечь новую, молодую публику. В нашей области действует множество культурных площадок, от крупных театров и музеев до небольших концертных залов и библиотек. Ожидается, что с началом летних каникул использование Пушкинской карты станет еще более активным.

Заявление на оформление Пушкинской карты можно подать через ВТБ Онлайн, портал «Госуслуги Культура» или в отделениях банка ВТБ, который с января 2026 года является банком-оператором этой программы. Услуга предоставляется бесплатно, а годовой лимит средств на карте составляет 5 тысяч рублей, которые предназначены исключительно для культурных мероприятий.