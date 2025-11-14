В Новосибирске провели презентацию робота для оказания первой помощи

На форуме «Золотая долина» в Новосибирском государственном университете представили новую разработку российских инженеров — высокореалистичный робот-симулятор в виде женского торса. Тренажер, оснащенный системой имитации дыхания и покрытый специальным силиконом, повторяющим фактуру человеческой кожи, предназначен для отработки сценариев оказания медицинской помощи.

Как пояснила ТАСС руководитель проектов казанской компании-разработчика «Эйдос» Татьяна Коржикова, данный симулятор создан для отработки навыков расширенной реанимации взрослого пациента. Она подчеркнула, что подобные тренажеры особенно важны для формирования практических умений у студентов медицинских вузов. При этом навыки оказания первой помощи необходимы не только будущим врачам, но и представителям других профессий — спасателям, полицейским, учителям, спортивным тренерам, работникам опасных производств, а также водителям общественного транспорта.

Разработка массой 35 кг отличается мобильностью и многофункциональностью. На тренажере можно отрабатывать сердечно-легочную реанимацию, мероприятия по купированию анафилактического шока, а также осложнения различного характера — отек языка, пневмоторакс и интубацию. Комплекс укомплектован двумя планшетами со специализированным программным обеспечением для управления процессом обучения.

Разработчики отметили, что робот-симулятор в женском исполнении не имеет аналогов в России и за рубежом. Доля локализации производства компонентов достигает 95%. Особенностью разработки является силиконовое покрытие, которое не только точно воспроизводит тактильные ощущения от прикосновения к человеческой коже, но и превосходит ее по прочностным характеристикам, обладая повышенной устойчивостью к проколам и другим механическим воздействиям.

