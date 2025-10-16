Рекламодателям

Суд решил передать России патенты на углеродные нанотрубки OCSiAl

  • 16/10/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
Вывеска
С 2013 года патентообладателем являлась люксембургская компания

Суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и Минобрнауки РФ к люксембургской компании MCD Technoligoes S.A.R.L, которая владеет торговым знаком OCSiAl («Оксиал»), основанном в Новосибирске. Согласно решению суда, Российская федерация признана единственным правообладателем на изобретения, связанные со способом получения углеродных нанотрубок, углеродных наноструктур и углеродного наноматериала (патент № 2478572, № 2573035 и патент № 2541012).

Истцы просили признать недействительным указание иностранной фирмы патентообладателем на и обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новые патенты с указанием в качестве единственного патентообладателя Российской Федерации.

— Иск удовлетворить полностью, — говорится в карточке дела.

Напомним, исковое заявление в суд по интеллектуальным правам Генпрокуратура и Минобрнауки РФ подали 23 октября 2024 года.

В качестве третьих лиц к участию в деле были привлечены ФГБУ «Российская академия наук», Федеральная служба по интеллектуальной собственности, «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, «Роснано», ООО «Универсальные добавки», основатель компании OCSiAl в Новосибирске академик Михаил Предтеченский, а также Илья Коваль и Олег Тухто.

Стоит отметить, что решение суда по интеллектуальным правам, в отличие от решения Арбитражного суда первой инстанции вступает в силу немедленно с момента его принятия. Оно может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в течение двух месяцев.

— Исполнение решения суда на территории другого государства зависит от наличия межгосударственного соглашения. В последнее время международные соглашения нарушаются и решения судов РФ признаются дружественными для РФ странами, — прокомментировала редакции Infopro54 адвокат Адвокатской палаты города Москвы Анастасия Митюсова.

Эксперт добавила, что одной из стран, которые демонстрируют стабильно позитивный подход к российским решениям является Турция. По ее словам, несмотря на отсутствие международного договора, суды активно применяют принцип взаимности.

— Турция демонстрирует стабильно позитивный подход к российским решениям даже после 2022 года. Например, в ноябре 2024 года 13-я гражданская палата Апелляционного суда Стамбула подтвердила решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-73873/2020 о взыскании долга с турецкой компании, — рассказала Анастасия Митюсова.

Адвокат подчеркнула, что в странах, не являющиеся для РФ дружественными, признание решения зависит от наличия санкций в отношение сторон дела.

— Если санкции отсутствуют, имеется международное соглашение и соблюдаются принципы взаимности по исполнению решения, то решения должны исполняться.  Это подтверждает положительная практика даже в недружественных странах. Например, в 2024 году во Франции признали решение Мещанского райсуда Москвы по делу ВТБ против Дмитрия Мазурова (Бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области. — Ред) о взыскании долга по договору поручительства. А еще раньше, в 2023 году, Окружной суд Амстердама согласился исполнить решение АСГМ по делу №А40-12385/2018 о признании недействительными сделок между «Промсвязьбанком» и Promsvyaz Capital B.V., — добавила она.

Компания «Оксиал» была создана российскими учеными и предпринимателями из Новосибирска. Юрий Коропачинский и его партнёры Олег Кириллов, Юрий Зельвенский, а также разработчик технологии Михаил Предтеченский придумали бизнес на графеновых нанотрубках в 2009 году. В 2011 году компания стала резидентом Академпарка. В октябре 2013 года люксембургская MCD Technoligoes S.A.R.L (основной торговой маркой компании значится OCSiAl,) запатентовала метод синтеза углеродных нанотрубок (УНТ). Технология была запущена в 2013 году в новосибирском Технопарке. В 2014 году долю в компании выкупило «Роснано». Рыночная оценка компании составила более 1 млрд долларов, то есть компания стала «единорогом».

В 2022 году Люксембургский суд наложил обеспечительные меры на акции компании OCSiAl по иску бывших совладельцев ЮКОСа. После вывода активов за рубеж работу по производству углеродных нанотрубок на площадях «Оксиал» в новосибирском Академгородке продолжила компания «Универсальные добавки», зарегистрированная в конце 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые запатентовали средство против гриппа из мицелия грибов.

Фото из архивов редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : суд по интеллектуальным правам OCSiAl


