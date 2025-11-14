Рекламодателям

Новый пешеходный мост в Новосибирске будет готов к концу года

  • 14/11/2025, 13:40
123-метровое металлическое сооружение соединит Дзержинский и Калининский районы

В районе улицы Войкова продолжается возведение пешеходного моста через железную дорогу. На строительной площадке производится установка основного пролётного элемента длиной 39,5 метров, который станет ключевой частью будущего перехода. Ход строительных работ проинспектировал мэр города Максим Кудрявцев.

Глава Новосибирска подчеркнул, что этот пешеходный мост через железную дорогу имеет большое значение для города. Он соединит два района, Калининский и Дзержинский, обеспечивая удобный и безопасный проход. Жители неоднократно обращались с просьбой о его строительстве. Благодаря совместным усилиям с правительством Новосибирской области, нам удалось выделить 140 миллионов рублей на реализацию этого проекта. Сроки очень сжатые, и завершение строительства запланировано на конец декабря. Мэр отметил оперативность ОАО «РЖД» в согласовании работ, что позволило без задержек приступить к монтажу конструкций. Мост будет оборудован специальными направляющими для детских колясок и подъемниками для людей с ограниченными возможностями. Также будут обустроены подходы к мосту для максимального удобства пользования.

Общая протяженность пешеходного моста, выполненного из металла, составит 123 метра. Основной пролет имеет длину 39,5 метра и ширину 3 метра. Мост будет оснащен спусками для колясок и подъемниками для маломобильных граждан. Кроме того, предусмотрено освещение и благоустройство прилегающей территории.

Подрядчик приступил к работам в сентябре, сразу после получения положительного заключения экспертизы.

Директор МКУ «Гормост» Виктор Слепец пояснил, что проект оказался достаточно сложным, несмотря на то что речь идет о пешеходном мосте. Сложность обусловлена расположением в зоне пересечения множества земельных участков с различной формой собственности. Здесь проходят газопровод высокого давления, сети связи, электрические сети и коммуникации РЖД. Выбор места для строительства был непростым. Конструкция моста была произведена на Омском заводе металлических конструкций и доставлена на место в разобранном виде. Сборка пролетного строения будет производиться непосредственно на стройплощадке, после чего оно будет установлено на опоры с помощью крана. Это сложная задача, учитывая вес пролета в 40 тонн, длину в 39,5 метра и стесненные условия работы.

На сегодняшний день подрядчик выполнил 60% от запланированного объема работ. Отмечается, что устройство свайного фундамента было выполнено заранее, в период положительных температур. Также в благоприятный период была подготовлена основа для тротуарной плитки, укладка которой начнется после прекращения осадков. Открытие моста для пешеходов запланировано до конца текущего года.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

