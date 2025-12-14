В Новосибирске проводят опрос об уровне безопасности и протестных настроениях

Власти Новосибирска запустили социологический опрос (18+), цель которого — оценить, насколько защищенными чувствуют себя жители города. Анкета состоит из 13 вопросов.

Жителям предлагается поделиться личным опытом столкновения с правонарушениями, оценить эффективность работы полиции, а также высказать мнение об уровне безопасности в своём районе, во дворах, а также на различных городских объектах: в общественном транспорте, учреждениях здравоохранения, образования и на массовых мероприятиях (концертах, спортивных матчах, фестивалях).

Отдельный блок вопросов посвящён протестным настроениям. Респондентам нужно выбрать пять наиболее значимых проблем, способных, по их мнению, спровоцировать акции протеста, а также указать, готовы ли они лично в таких акциях участвовать.

Напомним, по данным УМВД РФ по Новосибирской области, летом 2025 года в городе было зафиксировано более 6100 преступлений. Наибольшее количество (свыше 1100) пришлось на Ленинский район, наименьшее (более 300) — на Первомайский.

Опрос доступен на официальном портале Новосибирска novo-sibirsk.ru и через портал «Госуслуги» до 30 декабря включительно. Для участия необходимо авторизоваться в личном кабинете портала или через ЕСИА.

Возрастные ограничения 18+

Ранее редакция сообщала, что мошенники под видом старших по дому запрашивают паспортные данные новосибирцев.